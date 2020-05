Urge reforzar prevención contra el nuevo coronavirus, señala Adela Román

La presidenta municipal, Adela Román Ocampo, exhortó a la población a acatar y crear conciencia sobre las medidas preventivas que deben adoptar para evitar el contagio de COVID-19.



La alcaldesa advirtió que la mitad de los enfermos que han dado positivo y los casos sospechosos registrados en Guerrero, son de Acapulco, donde ha incrementado el número de contagios porque hay mucha gente que no toma en serio el peligro que representa el nuevo coronavirus.



Al finalizar la conmemoración del 134 aniversario del Día del Trabajo, la Ejecutiva Municipal explicó que muchas personas anteponen intereses y necesidades personales, por encima del interés colectivo que es preservar la salud pública para garantizar el bienestar de todos.



Reiteró Román Ocampo que si no se frena la movilidad en el espacio público crece el peligro de transmisión del virus, enemigo silencioso que es una amenaza contra todos, especialmente para niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas degenerativas.



La primera autoridad municipal insistió que ’en Acapulco tenemos el 50 por ciento de todos los contagiados contabilizados en el estado de Guerrero, porque tenemos mayor número de población’. Algunas personas —agregó— solamente se fijan en las medidas que se aplican para criticar y cuestionar, pero no en el contexto para su aplicación y que tienen como objetivo cuidar la salud de todos, por ello pidió finalmente no perder de vista que el COVID-19 ’existe y está matando gente’.