Urge replantear estrategia de seguridad de Guanajuato: Geovanna Bañuelos.



Ante el incremento de la ola de violencia que se vive en Guanajuato, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre pidió al Gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, replantear la estrategia de seguridad.



Asimismo, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), conmina al gobierno estatal a coordinar y colaborar conjuntamente con el Gobierno Federal en las tareas de seguridad.



Y llama a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, para que realice una investigación interna e informe al Senado de la República, sobre los errores y deficiencias jurídicas acaecidas durante el operativo en contra de miembros del Cartel de Santa Rosa de Lima y que derivó en la liberación de los presuntos delincuentes por fallas al debido proceso.



Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno de la Comisión Permanente, Geovanna Bañuelos destaca el fracaso Carlos Zamarripa al frente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato durante más de 11 años, ya que durante su gestión la inseguridad se ha incrementado en el estado.



’La violencia y el crimen en el estado de Guanajuato es el resultado de la negligencia en el combate a la ilegalidad en el estado que ha llevado a una progresiva descomposición social. Tan sólo en 6 años, la entidad paso de no figurar como un lugar violento a ser en 2018, el estado con más asesinatos del país, según información del Inegi’, señaló la senadora.



De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los índices de incidencia delictiva en Guanajuato se incrementaron considerablemente, especialmente en materia de homicidios, durante el primer trimestre del 2020.



Las carpetas de investigación para el delito de homicidio se incrementaron un 17% y el número de víctimas un 23%, ambas con respecto al 2019.



La violencia no se ha limitado sólo en contra de miembros de grupos de la delincuencia, como se ha señalado insistentemente. Durante los primeros seis meses de 2020, el estado de Guanajuato contabilizó un total de 51 homicidios cometidos contra agentes de la policía.



’Es lamentable que los episodios de violencia extrema se hayan vuelto casi cotidianos en varios municipios de Guanajuato. El más reciente de ellos implicó la masacre de al menos 26 personas en un anexo de un centro para rehabilitación de usuarios de drogas en la ciudad de Irapuato’, apuntó.



A todo esto, se suma la detención y liberación de familiares de José Antonio Yépez Ortiz, ’El Marro’, narcotraficante y huachicolero, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, por falta de pruebas.



La madre, hermana y prima de El Marro fueron detenidas en un operativo el pasado 20 de junio en Celaya y puestas en libertad el 28 del mismo mes por una juez que determinó no vincularlas a proceso debido a que la defensa demostró irregularidades en la detención e indicios de tortura.



’Con el objetivo de aclarar toda duda sobre estas actuaciones judiciales, es necesario investigar a fondo las razones de la liberación de personas asociadas a grupos del crimen organizado en Guanajuato ya que este tipo de decisiones por parte de los jueces se dan por dos razones: por ineficiencias en la integración de las carpetas de investigación o bien por la ocurrencia de actos de corrupción’, concluyó la senadora.