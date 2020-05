Urge revisar el federalismo

Reglas constitucionales a ediles y gobernadores

• Levantan confinamiento sin protocolos locales

• Covid exhibe debilidades del sistema mexicano

• No hay temor a la autoridad; está rebasada



Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de frenar la decisión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de mantenerse en el poder por 5 años, y las deficiencias jurídicas para afrontar el COVID-19, que tanto ha dañado la vida y la economía de los mexicanos, nos lleva a la reflexión sobre el camino que está tomando la actividad política nacional.



Nuestra Carta Magna, que ha sido modificada hasta el cansancio, necesita de más modificaciones para actualizarla a la realidad del país y de la humanidad. No se trata de hacer la versión mexicana de la Carta Universal de los Derechos Humanos, sino de convertir a nuestra Constitución en un instrumento de desarrollo y liderazgo.



La pandemia del Covid-19 exhibió decisiones que no fueron aplicadas con precisión. Están en juego la salud, la vida pues, y el bienestar económico de millones de mexicanos.



Nuestra Constitución necesita precisar los espacios de los gobernadores, alcaldes y del mismo Presidente de la República. En todos los casos, los tres niveles administrativos del país deben velar por el cumplimiento estricto del bienestar generalizado. El federalismo fue rebasado.



Ayer, se dio a conocer el programa de levantamiento de las restricciones por la pandemia. Los gobernadores no pudieron hablar lo suficientemente fuerte como para ser escuchados por todo el país. Cada uno hizo lo que pudo regionalmente, pero sin un lineamiento general establecido por científicos reconocidos, que aprovechen la experiencia de naciones que lograron superar las epidemias locales. Simplemente, son corazonadas e ’ideas’, para el futuro.



La máxima autoridad en esta pandemia no es el Presidente de la República, es el Consejo Nacional de Salud, que el Líder del Ejecutivo la encabeza. Ellos deben actuar con razonamientos científicos acerca de la salud y economía, que son los dos aspectos que el Covid-19 ha dañado de forma extraordinaria. Ellos, con protocolos y modelos aplicables, deben levantar las restricciones (que no son obligatorias en el país). La vida y la economía, son los factores que deben quedar perfectamente claros en nuestras leyes.

El marco jurídico debe prever todo y convertir a la Constitución como el instrumento que garantice nuestros derechos elementales y la armonía entre los estados y municipio. Así los gobernadores deben aplicar decisiones tomadas por la Federación (todos los gobiernos estatales y municipales, así como el Federal, juntos).



El trabajo del legislador quizá lleva a cambiar el sistema político mexicano, donde un Poder Legislativo se fortalezca (no con dádivas de poder a las minorías, sino con una estructura que represente e influya en todos los rincones del país. El Ejecutivo debe dejar de ser el poder central y compartirlo para tener un equilibrio que fortalezca la democracia. Ojalá y no sea un sueño y se convierta en realidad.



PODEROSOS CABALLEROS: Otra vez aparece el hijo del titular de la CFE, León Manuel Bartlett, en la página roja de la política. Lo acusan de cambiar tierras por libertad de comuneros, en el Ejido de Salazar, municipio de Lerma, en el Edomex. Lo acusan de ofrecer la libertad de ocho presos políticos de esa localidad a cambio de la posesión de tierras. Otra acusación de ’Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad’, así como abogados de los comuneros.



*** Ojalá y sea cierto lo dicho por el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo: La actuación del Ejército será en apoyo a la Guardia Nacional. Dudo que sea cierta la aseveración en la realidad, pero ahí queda para la consulta posterior.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Los que ya pusieron manos a la obra para apoyar a los empresarios del país son los expertos del IPADE Business School.



La escuela de negocios, que dirige Rafael Gómez Nava. Acaba de lanzar un nuevo Programa, 100% virtual, llamado Liderazgo ante la Reactivación, diseñado para responder a las inquietudes de los empresarios durante la coyuntura, ayudarles a desarrollar las habilidades para enfrentar las complicaciones del contexto actual y proponer líneas de acción aterrizadas a la realidad de cada empresa.



Ante la crisis que provocó el COVID-19, el empresario está llamado a actuar y a ejercer su rol como líder, para tomar decisiones acertadas y oportunas, y así dirigir a las organizaciones a retomar la normalidad en la nueva realidad.

