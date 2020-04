Urge Salud municipal reducir la movilidad de personas en Acapulco para frenar contagios de COVID-19

La directora de Salud Municipal, Irma Elizabeth García Torres, señaló que se intensifican acciones de prevención ante la contingencia del Coronavirus (COVID-19) e hizo un llamado a la ciudadanía a reducir la movilidad para evitar más contagios.



Entre las acciones, subrayó, está el repartir gel antibacterial y concientizar a la población de no salir a lugares concurridos como el zócalo y las terminales de autobuses, poniendo en práctica la ’sana distancia’ y el ’quedarse en casa’.



La titular de Salud Municipal expresó que, acatando las instrucciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo, en coordinación con la federación y el estado se han intensificado las labores preventivas en lugares donde se aglomera la gente, como son mercados, estaciones de autobuses y el zócalo, empleando además el perifoneo en colonias del puerto.



Enfatizó que ’las indicaciones como primer nivel de atención, son de parte de la secretaría de Salud estatal y federal, así como de la presidenta Adela Román Ocampo, para que sigamos intensificando las actividades que nosotros llamamos preventivas, como es el recomendar las medidas higiénicas, la sana distancia y permanecer en receso todas las personas, sobre todo, las que no tengan actividades que se llaman esenciales fuera de casa’.



García Torres dijo que se da prioridad al informar a los adultos mayores, que son el sector con más probabilidad de contagiarse y afirmó que, afortunadamente ha disminuido la afluencia de visitantes en el puerto, lo que reduce la probabilidad de contagios.



También precisó que las clases están suspendidas y la indicación fue que únicamente los municipios que no tuvieran contagios serían los que regresarían pronto ala escuela, condición que no aplica en Acapulco, donde se registran más de la mitad de los 100 casos positivos de Coronavirus en Guerrero.



La directora de Salud en Acapulco reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de las autoridades del sector, como no acudir a lugares concurridos, mantener sana distancia y evitar salir de casa para disminuir el riesgo de contraer COVID-19.