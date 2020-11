Urge sentar bases de un nuevo contrato social

URGEN NUEVOS COMPROMISOS DE LOS GOBERNANTES PARA SUPERAR LOS DAÑOS DE LA PANDEMIA Y LA PERDIDA 495 MILLONES DE EMPLEOS EN EL, ORBE



+Nuevamente pierden ahorros de los trabajadores



+Condecoran a trabajadores del IMSS por labor



Armando Téllez Flores



CIUDAD DE MEXICO a 22 de Noviembre del 2020.-La declaración del G20 a la Cumbre de Líderes del G20 expone los pormenores del problema exacerbado por la ’pandemia de la desigualdad’, así como la forma en que la recuperación y la resiliencia pueden basarse en ’la aplicación de compromisos anteriores y nuevas medidas’, señalo la Central Sindical Internacional, por medio de su dirigente Sharan Burrow.



El mundo ha perdido 495 millones de puestos de trabajo (estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada, ya que están sobrerrepresentadas en empleos precarios y mal pagados, además los 25 multimillonarios más ricos aumentaron su fortuna en 255.000 millones de USD entre mediados de marzo y finales de mayo.



El cambio climático se ha convertido en una emergencia, con 2020 batiendo récords nefastos y el gasto militar mundial ascendió a1,9 billones de USD en 2019, el mayor crecimiento anual desde 2010.



Sin embargo, puede hacerse frente a esta situación a través de medidas como: declarar la COVID-19 una enfermedad profesional y proteger a las trabajadoras y trabajadores; proporcionar medios financieros a todos los países a través de una reforma fiscal progresiva, las finanzas y acuerdos monetarios e incrementar la seguridad del empleo y de los ingresos de los trabajadores y de todos los ciudadanos sosteniendo el trabajo decente en un Nuevo Contrato Social que incluya la protección social universal.



Además crear empleos de buena calidad, que garanticen los derechos fundamentales de los trabajadores, invirtiendo en la economía de los cuidados y en empleos respetuosos con el clima para construir economías resilientes; aplicar impuestos progresivos, un impuesto sobre las transacciones financieras, una tasa digital y el establecimiento de un umbral mínimo para el impuesto de sociedades.



’Hemos facilitado mucho la tarea de los Líderes del G20, hemos discutido, pensado y planeando todo para ellos y lo hemos expuesto en nuestra declaración. Todo lo que tienen que hacer es leerla y ponerla en acción, en asociación con los trabajadores y sus sindicatos. De no hacerlo, la historia les juzgará por haber dejado pasar este momento entre sus dedos, y nosotros estaremos allí para recordárselos’, concluyó Sharan Burrow.



Los Líderes del G20 deben aprovechar este momento para sentar las bases de una recuperación económica centrada en el empleo y en puestos de trabajo respetuosos con el clima, los derechos de los trabajadores, la protección social universal y la fiscalidad justa para garantizar que los beneficios obtenidos por unos pocos durante la pandemia se compartan con todos.



Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, comentó a este respecto: ’Este es un momento extraordinario de la historia, y los Líderes del G20 no pueden hacer menos que tomar medidas extraordinarias.



"En septiembre, los Ministros de Trabajo del G20 reconocieron que los efectos económicos para hacer frente a la COVID-19 dejarán a los trabajadores más vulnerables a la ‘pobreza, a la informalidad y a diferentes formas de explotación’. Esta fue la primera etapa.



’Ahora toca de los Líderes del G20 hacer lo necesario para invertir esta situación, tomar medidas contra la pobreza, contra la explotación y a favor de empleos formales y respetuosos con el clima. Deben construir el Nuevo Contrato Social que todos los trabajadores están pidiendo a gritos, que siente sus bases sobre empleos de buena calidad, derechos fundamentales de los trabajadores, protección social universal y un sistema fiscal justo’.



REPORTAN AFORE MINUSVALÍAS POR MÁS DE 42 MIL MDP EN OCTUBRE



Durante octubre pasado las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) reportaron a los trabajadores una minusvalía de 42 mil 500 millones de pesos en su ahorro pensionario.



De acuerdo con datos oficiales, las 10 Afore que operan en el sistema ligan su segundo mes consecutivo con pérdidas en la administración de los activos pensionarios de los trabajadores mexicanos, pues en septiembre tuvieron minusvalías por 13 mil millones.



La caída en los recursos que administran las Afore, y que pertenecen a más de 50 millones de mexicanos, registran cuatro meses con minusvalías en lo que va del año, las anteriores fueron en febrero por 26 mil 410 millones de pesos y en marzo por un total de 156 mil 450 millones.



La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), informa que pese a estas caídas el ahorro pensionario de los mexicanos suma una plusvalía de 304 mil 429 millones de pesos en lo que va del año.



Sólo en 2019, según datos del organismo regulador y supervisor, las Afore entregaron a los trabajadores plusvalías por 486 mil 257 millones de pesos, las más altas desde que el sistema de cuentas individuales entró en vigor, es decir, 1997….



EL ESTADO MEXICANO RECONOCIO A 35 TRABAJADORES DEL IMSS



En reconocimiento a su vocación de servicio y por brindar atención con humanismo y calidad a pacientes de COVID-19, 35 médicas, médicos y personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de las Oficinas de Representación Ciudad de México Norte y Sur, fueron galardonados con la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz.



El personal de salud de todas las instituciones del gobierno federal que recibió la condecoración fue en reconocimiento a su entrega destacada durante la emergencia sanitaria.



La condecoración Miguel Hidalgo es la más alta presea que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a sus nacionales para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital o ejemplar, relevantes servicios prestados a la Patria o a la humanidad, o actos heroicos.



Sobre este reconocimiento, la médica general Claudia Isis Soriano Guzmán, adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 48 del IMSS, ’San Pedro Xalpa’, comentó: ’El cambio a un área COVID-19 lo vi como un reto, yo no tenía idea a lo qué me estaba enfrentando. Sin embargo, llegué con toda la actitud de trabajar en conjunto con mis compañeros, de aprender tanto de ellos como del manejo del paciente con COVID-19 y tratar de manera empática y con amor a los pacientes y familiares’.



Por su parte, el Enfermero General, Juan Salvador Palomares Brambila, perteneciente al Hospital General Regional (HGR) No. 2 ’Dr. Guillermo Fajardo Ortiz’; expresó que es ’un orgullo y un compromiso pertenecer a esta honorable institución; no sería lo mismo sin el compromiso, el trabajo en equipo todos los días con mis compañeros; en nuestros hospitales para poder salir adelante en esta pandemia’.



El personal condecorado de la Representación Sur está adscrito a los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 32 ’Dr. Mario Madrazo Navarro’, No. 30, No. 1-A ’Dr. Rodolfo Antonio de Muchas Macías’, No. 2-A ’Troncoso’, No. 47 ’Vicente Guerrero’ y el HGZ con Medicina Familiar No. 8 ’Dr. Gilberto Flores Izquierdo’.



De igual forma, personal de los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 2 ’Dr. Guillermo Fajardo Ortiz’ y el No. 1 ’Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro’, así como de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMN SXXI).



Por parte de la Representación Norte recibió la condecoración personal de salud de los HGZ No. 29 ’Belisario Domínguez’, No. 24 ’Insurgentes’, No. 27 ’Dr. Alfredo Badallo García’, No. 48 ’San Pedro Xalpa’, de los hospitales de Infectología y de Especialidades ’Dr. Antonio Fraga Mouret’, ambos del Centro Médico Nacional La Raza (CMNR), así como de la UMAE Hospital General ’Dr. Gaudencio González Garza’.



Además, se entregaron reconocimientos póstumos a los médicos Internistas, Daniel Reyes Jacobo, quien trabajó en el HGZ No. 2-A ’Troncoso’, y a Vicente Hernández Vite, quien estuvo adscrito al HGZ No. 29 ’Belisario Domínguez’.



