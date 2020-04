Urge Solorio aprobación del presupuesto 2020 y atacar emergencia sanitaria

Con un exhorto enérgico a la Secretaría de Planeación que dirige en el municipio de Acapulco, René Vargas Pineda, este miércoles, el síndico administrativo, Javier Solorio Almazán, solicitó a través de los medios de comunicación, se presente lo antes posible el Presupuesto 2020 y combatir la emergencia sanitaria propiciada por el COVID-19, desatada en China; esto durante su informe semanal ’Acciones y Resultados’.



Sostuvo que los 50 millones de pesos que se destinarán para dicha contingencia y que fuera anunciado por la presidenta municipal porteña, Adela Román Ocampo, corresponden al ramo 33, del fondo cuatro y añadió que el recurso económico deberá ser entregado directo a los ciudadanos que lo requieran, sin embargo, destacó que hasta el momento no ha se ha presentado dicho presupuesto, el cual debió ser dilucidado antes del viaje a Abu Dhabi, de la alcaldesa.



Respecto a ese tema, la diputada del Distrito 04 local, Mariana García Guillén, llamó a los 81 ayuntamientos guerrerenses a no caer en la irresponsabilidad y aprobar cuanto antes los presupuestos del 2020, además reiteró que la bancada de Morena fijó un posicionamiento en donde señala que los municipios no deben tomar medidas drásticas para contrarrestar el Coronavirus y cancelar momentáneamente los impuestos como predial, cobro de agua potable, licencias de funcionamiento, entre otros.



Sostuvo que desde la el Congreso de Guerrero se le hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para no cortar el suministro eléctrico a ningún ayuntamiento, y finalmente que las autoridades locales garanticen el abastecimiento de agua potable a los ciudadanos, aunque reconoció que en Acapulco el tema se arrastra desde trienios anteriores.



Finalmente, ambos, (Mariana Guillén y Javier Solorio), decidieron donar un mes de salario, aunque no especificaron el monto del dote, ello para entregarlo a los sectores sociales más vulnerables del puerto.