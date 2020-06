Urge un frente nacional que derrote electoralmente al gobierno morenista de AMLO

* México necesita un proyecto que haga crecer la economía e impulse las demandas de todos.



Ciudad de México.- Aquiles Córdova Morán, secretario general del Movimiento Antorchista llamó a los mexicanos a ver en Antorcha una alternativa política real para formar un frente nacional y luchar por el poder político para que, por la vía democrática, se derrote en las urnas al gobierno morenista que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues éste sólo ha profundizado la desigualdad y la pobreza en México.

Al remarcar que el Antorchismo, tanto por su número como por las banderas que ha defendido a lo largo de 46 años de trayectoria, es una fuerza social muy importante, aseguró que puede sumarse a un frente nacional siempre y cuando no se ignore al pueblo y sus necesidades, sino que permita a las mayorías ser atendidas mediante verdaderos representantes en el poder político del país.

El líder de millones de mexicanos remarcó que el coronavirus y la inacción casi absoluta del gobierno federal ante los problemas sanitarios y económicos que padecen los habitantes de México, hacen más urgente buscar la unidad de propósito y de acción que permitan luchar exitosamente por el poder del país mediante la vía electoral.



’Los mexicanos debe saber que los antorchistas somos sus hermanos, y que, por tanto, ni la pandemia ni nada, nos tiene que separar. Aquí no hay salidas fáciles, no hay milagros, aquí queda solo crear una fuerza nacional y tomar el poder político por la vía democrática, para poner en ejecución un proyecto de país que impulse las demandas de todos’ dijo Córdova Morán.



El líder social destacó que desde hace más de cuatro décadas Antorcha tiene una tarea que no ha variado ni cambiará hasta alcanzar la meta, ni siquiera en la actual administración. ’una tarea que no ha variado porque llegó al poder López Obrador: organizar, educar, despertar el pueblo y defender sus intereses siempre, no debemos olvidarlo, ni siquiera en tiempos de pandemia’, indicó sobre la situación que actualmente enfrenta el país.



También condenó la política de represión de AMLO contra las organizaciones, ya que asegura, no busca acabar con la corrupción, sino acabar con los movimientos populares. ’El ataque presidencial continúa imperturbable para eliminar el derecho de la gente a organizarse, a unirse, a elegir a sus representantes legítimos y a delegarles el poder suficiente para que los representen ante las autoridades; es lo que han hecho siempre las dictaduras’.

Y es que ese rechazo a la organización popular, aseguró Córdova Morán, se ha traducido en ataques y descalificaciones. ’Si algo odian y ven como peligroso los poderosos, es al despertar, a la organización y a la participación de las masas en la vida pública de los países; esto para ellos es más peligroso que las amenazas de guerra nuclear a las que ahora nos está enfrentado Estados Unidos; es más peligroso, incluso, que la pandemia de coronavirus.



Adelantó que seguirán denunciando las acciones represivas y la falta de soluciones a los problemas que enfrenta el país para lanzar a la lucha política al pueblo mexicano. ’AMLO le tiene miedo a la organización popular y cree que el peor enemigo es el pueblo organizado, por eso toda su política tiende a desaparecerla’.



El líder social denunció que los días transcurridos en la ’Nueva normalidad’ decretada arbitrariamente por el gobierno federal, se ha profundizado la desigualdad y la pobreza, mostrando la incapacidad del gobierno de Morena para sacar adelante al país, reflejada en la mala atención al problema de la pandemia y la negativa para aplicar un plan alimentario nacional que más de 80 millones de mexicanos solicitaron al gobierno de AMLO. A pesar de la exigencia y denuncia de millones de mexicanos, el gobierno no concretó acciones para atender de fondo la cuestión sanitaria, y sí se enfocó a mentirle a los mexicanos, matizando el número de contagios y de muertes que a la fecha suman ya más 110 mil personas infectadas y más de 11 mil fallecimientos.