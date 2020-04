Urge un plan de apoyo a las empresas para enfrentar pandemia propone al Ejecutivo el senador Armenta

Un plan de apoyo a las empresas para enfrentar pandemia propone al Ejecutivo el senador Armenta



El presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que el objetivo es mantener liquidez en sectores productivos y conservar fuentes de empleo ante impacto económico por el Covid-19.



En el marco de la emergencia sanitaria decretada en el país, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, solicitó al Gobierno federal y a las administraciones estatales que consideren medidas adicionales para proteger a las empresas ante el impacto económico del Covid-19 y conservar las fuentes de empleo que necesitan las y los mexicanos.



En un vídeo mensaje difundido mediante su cuenta de Twitter, el senador de Morena explicó que en casos como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), la fiebre porcina y la influenza H1N1 del 2009, los gobiernos del mundo establecieron acciones para cuidar la economía de sus países, pero "muchos se endeudaron sin beneficiar realmente a los sectores productivos más afectados".



Frente al Covid-19, dijo, México ha establecido varias medidas enfocadas a controlar los riesgos para la salud de la población, en proteger la solvencia financiera de las familias, incentivar la actividad económica y en apoyar a los mexicanos que cuentan con acceso al sistema financiero.



Aseguró que se empredieron diversas acciones preventivas que han atenuado el impacto económico inmediato, empero –agregó–, "le solicitamos al Gobierno de México y a los gobiernos estatales que consideren la implementación de medidas adicionales que protejan a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que les permitan conservar su liquidez y, principalmente, conservar las fuentes de empleo que necesitan las y los mexicanos".



El legislador propuso prorrogar, por ejemplo, la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas y morales, eximir parcialmente a los patrones del pago de las cuotas obrero-patronales que se causen a su cargo y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el segundo bimestre de 2020. Se trata, agregó, de que los patrones recientan en menor media el impacto económico originado por esta pandemia.



Además, sugirió que ésto también se aplique a un porcentaje de las multas por el pago extemporáneo de las cuotas obrero-patronales causadas en los meses de marzo y abril, con el fin de que no enfrenten una carga económica adicional.



Alejandro Armenta también planteó agilizar la devolución de los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado aplicable durante todo el ejercicio de 2020, así como incorporar una serie de subsidios o estímulos adicionales sólo a las empresas que cumplan con sus obligaciones fiscales.



Propone también que los gobiernos de las entidades federativas dispensen un porcentaje de los impuestos sobre el hospedaje a los sectores de hotelería, restaurantes y servicios de esparcimiento, reconociendo el valor que tienen para las economías locales estás actividades que son susceptibles ante este tipo de fenómenos.



El Grupo Parlamentario del PRI, en tanto, propuso poner un marcho un plan de contingencia inmediato que contemple exenciones y estímulos para las micro, pequeñas y medianas empresas, que "son el gran motor de la economía".



Los senadores priístas consideraron necesario, entre otras acciones, diferir tres meses la presentación de la declaración fiscal del ejercicio de 2019, tanto para personas físicas como morales, y agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA durante los meses que dure esta contingencia.



Además, sugirieron que el Gobierno Federal asuma el cien por ciento del sueldo con el que cotizan al IMSS aquellos trabajadores que ganen hasta seis mil pesos y que no podrán laborar, a fin de dar liquidez a las empresas y evitar el despido de las y los trabajadores.



Al respecto, la senadora Vanessa Rubio Márquez tuiteó: "Urge tomar medidas amplias y efectivas para la emergencia sanitaria y la crisis económica. De lo contrario, los costos humanos, para la salud y para la economía van a ser más profundos y duraderos en el tiempo".



Los senadores de Acción Nacional advirtieron que un millón 800 mil empleos podrían perderse por el impacto del Covid-19, por lo que esta situación representa "un drama para las familias".



Urge que se aprueben apoyos: 3,207 pesos a trabajadores, 27, 500 a microempresas para pagar nómina, así como una moratoria fiscal. "Es hoy. Es ya", asentaron.



La senadora panista Alejandra Reynoso Sánchez alertó: "Si el Gobierno Federal se aferra a seguir cobrando todos los impuestos estos meses, en poco tiempo no habrá empresas a quien cobrarles.



Las manifestaciones del sector empresarial son correctas, deben haber estímulos fiscales. Si las empresas sobreviven, los empleos se mantienen", enfatizó.



Sobre este tema, el senador Samuel García también se pronunció en esta plataforma digital: "No podemos cargarle la mano a las empresas sin que el Gobierno Federal haga nada en lo absoluto". Movimiento Ciudadano, acotó, sí está de acuerdo en el pago de sueldos completos pero si también hay un plan económico que ayude a las empresas.