Urge una reunión tripartita por México

La economía del país está por entrar a una situación muy peligrosa, pues de acuerdo a la OIT, al Fondo Monetario Internacional, organizaciones patronales y centrales sindicales la gran crisis del COVID-19 dejara a más de tres millones de personas desempleadas, mucha de ellas en la más profunda pobreza y sin posibilidades de solución en el corto plazo.



Ante ellos los principales dirigentes sindicales del país, como el presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM; Reyes Soberanis Moreno, Primer Vicepresidente del CT y Víctor Flores Morales, líder ferrocarrilero, junto con el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, secretario general del Sindicato del INFONAVIT, entre muchos otros, han estado exigiendo un encuentro tripartito con la participación del Sector Patronal y el Gobierno para alcanzar soluciones en el corto plazo y evitar que la situación estalle.

Pero nada hasta el momento ha ocurrido y ya se ha anunciado que en América Latina por la Pandemia del COVID-19, México y Argentina serán los países que van a resultar más afectados, atrás de Venezuela, y hasta el momento no hay acciones en favor de los miles o millones de mexicanos desempleados, que no tienen posibilidades de ingreso, por participar principalmente en el sector informal.

Hoy el FMI afirma que el gran confinamiento va a dejar sin empleo a más de 3 millones de mexicanos tan solo este año, tanto en el sector formal como en el informal, y será el mayor volumen de desocupados en la historia del país.

Esta situación conducirá a la pobreza a miles de familias por su menor ingreso y causar mayor inestabilidad social en México, por lo que el sector obrero demanda acciones tripartitas, pues se anuncia que la población que saldrá a buscar empleo y no tendrá éxito va a representar 5.3% de la fuerza laboral del País durante 2020.

La tasa equivale a más de 3 millones de personas desocupadas, considerando que la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 57 millones en 2019, la cual sube cada año a consecuencia del crecimiento demográfico y las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De registrarse este escenario, será el mayor volumen de desempleados en la historia del País y además significará un millón de personas más que el año pasado.

El récord anterior se registró en 2010, cuando entonces se contabilizaron 2.6 millones de mexicanos sin empleo. Ese año, la economía se recuperaba de una recesión de 5.3% en 2009, por la crisis hipotecaria que se desató en la Unión Americana.

Por el Gran Confinamiento ya se perdieron 347 mil puestos de trabajo formales entre el 13 de marzo y 6 de abril, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que entre 800 mil y un millón de personas se quedarán sin empleo este año si no hay medidas ambiciosas por parte del gobierno ante la contingencia económica.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estimó una pérdida de hasta 1.5 millones de empleos formales.

Sin embargo, seis de cada 10 mexicanos que están ocupados en el país laboran en negocios informales o sin un vínculo reconocido, los cuales sumaron 31.3 millones de personas el año pasado, de acuerdo con datos del Inegi.

La situación es muy urgente y no se está haciendo ningún caso a las demandas de los trabajadores ni del sector patronal….

MENORES DE EDAD, VULNERABLES A ESTRÉS POSTRAUMÁTICO POR EL ENCIERRO DEBIDO AL COVID-19

Diferentes tipos de enfermedades y manifestaciones que corresponden al estrés postraumático podrían surgir en niños y adolescentes, derivado de la actual etapa de confinamiento por la pandemia del COVID-19, advirtió la doctora María Elena Sánchez Azuara, investigadora de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Cuando los menores superen el estrés traumático quedarán en una condición de miedo, que es una alerta continua, ya que ’somos cuerpo y mente y, por tanto, lo psicológico y lo biológico están vinculados’, así que ante cualquier situación semejante a lo que se está viviendo ahora, ellos reaccionarán temiendo la repetición de este escenario, lo que es causa de distintas enfermedades.

La académica sostuvo que el encierro impacta en el desarrollo psicosocial de ese segmento de la población porque está en una etapa de la vida en la que ’va descubriendo el mundo e investigando todo, lo que puede hacer estando afuera, en contacto con la naturaleza e interactuando con otros seres humanos’, pero no estando en aislamiento.

Los más pequeños todavía no ven al otro como diferente de sí mismo y las actividades de cooperación no las pueden comprender por completo, ya que en esta parte del proceso de socialización empiezan a compartir el afecto y a entender ’que una persona a la que amo y me ama puede ofrecer el amor a otro niño igual que yo’.

Por la contingencia sanitaria, los infantes no asisten a la escuela ni tienen contacto con más gente que los integrantes de la familia, lo cual interfiere en su capacidad de ’vivir la espontaneidad, característica de ellos y que permite la creatividad, porque están creando siempre’.

Sánchez Azuara, especialista en intervención para prevenir el estrés crónico en la infancia, apuntó que en esta situación ’no hay otros menores con quienes compartir, por lo que su naturaleza se quedó afuera y el ambiente es cerrado, y esto mismo están experimentando los adolescentes’, que no tienen relaciones con sus pares en un momento en el que están descubriendo la sexualidad.

Además, en muchos casos también deben convivir en familias vulnerables, que por el gran número de miembros en confinamiento son susceptibles de agresiones y violencia.

La investigadora del Departamento de Sociología dijo que hasta ahora no ve estrategias que los padres o cuidadores puedan explorar para aminorar riesgos entre los menores, porque no pueden salir al parque a jugar debido a que deben guardar una sana distancia para evitar contraer el COVID-19.

Por ahora, la opción es que dibujen, inventen cuentos y expresen su imaginación, lo cual podrían hacer mediante una actividad que pretende ’echar a andar de manera virtual en los próximos días’ y que forma parte de los talleres que coordina los fines de semana en la Casa abierta al tiempo…..

EX RUTA 100 MANTENDRA LA CONTINGENCIA HASTA EL 14 DE MAYO

La Comisión Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, informó su decisión de ampliar la contingencia sanitaria en ocasión de la pandemia del Coronavirus hasta el 14 de mayo próximo.

A través de un comunicado, el SUTAUR-100, detalló que sus agremiados siguen ’en pie de lucha’ a pesar de las medidas sanitarias decretadas por el gobierno de la Ciudad de México, a fin de evitar cualquier contagio del COVID-19.

’Por este conducto y de la manera más atenta, les informamos que por atención a la contingencia sanitaria COVID-19 declarada por la Organización Mundial de Salud (OMS), y los gobiernos de gran parte del mundo entre ellos el gobierno mexicano, continuaremos la suspensión de actividades hasta nuevo aviso’, refirió.

Y anunció: ’Relacionadas a nuestro movimiento de lucha jurídica política y social, por el rescate de nuestros derechos, nuestro patrimonio y nuestra dignidad, volveremos a retomar nuestras actividades de lucha a partir del jueves 14 de mayo del año en curso, por diversos motivos’.

Los tribunales federales y locales donde tenemos instaurados nuestros juicios civiles y denuncias penales en contra de los defraudadores que nos traicionaron como son: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Órganos Autónomos que decidieron ampliar la suspensión de actividades judiciales hasta el 5 de mayo de 2020, el SUTAUR 100 se mantendrá a la expectativa de cualquier cambio que pudiera haber por parte de las autoridades sanitarias del país.

’Nosotros tendremos que esperar una semana más hasta que se reestablezcan los acuerdos en los juzgados de los tribunales, para poder informar el desarrollo de nuestros asuntos jurídicos y las negociaciones que son analizadas con las altas autoridades del Gobierno local, mismas que han manifestado su interés por rescatar la dignidad, los derechos y el patrimonio de la clase trabajadora’, indicó….

