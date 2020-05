Urge Unidad Nacional ante la crisis

+Para INFONAVIT hay expectativas



Para resolver los graves problemas que se presentaran por la pandemia del COVIT-19, especialmente en lo que se refiere el empleo, se requiere de unidad y de un nuevo pacto en donde se vinculen sindicatos, empleadores, profesionistas y gobierno, señaló el dirigente de la CROM, Rodolfo González



Fue categórico en destacar que hay organizaciones que no ven con gran necesidad el tema de la unidad y que no obstante la CROM seguirá pugnando por un frente común como lo han propuesto la gran mayoría de los mexicanos, sin importar la tribuna en la que se encuentren.



Rodolfo Guzmán envió vía redes sociales un mensaje con motivo del 102 aniversario de la central sindical que encabeza, en donde anunció también que acordaron posponer para el año próximo su convención nacional ante la situación que ha planteado el COVID-19.



Dijo que este aniversario es parea puntualizar que la CROM seguirá pugnando por la unidad con base a que seguirá siendo combativa, progresista, liberar y nacionalista.



Más adelante dijo que estamos viendo la necesidad de un pacto nuevo nacional para que juntos todos los mexicanos, sin importar su condiciones aportemos nuestra acciones, y que en esa acción participen sindicatos, empleadores, campesinos, los maestros y el gobierno para poder vencer esta pandemia y los efectos que va a provocar en el desempleo.



Dijo que si se perderán más de 700 mil empleos es momento de cuidar a la micro y pequeña empresa, tomando en cuenta que son en un 82 por ciento quienes aportan el mayor número de empleos.



Hacemos un alto para evaluar que seguimos luchando por la unidad nacional, para combatir la desigualdad social, la pobreza y que México este en los niveles que requiere la población.



En el marco de la contingencia por el Covid-19 que afecta a todos los sectores de la sociedad, principalmente al sector empresarial y laboral, es necesario que sin descuidar su salud y la de sus familias, los trabajadores colaboren con sus empresas y con el gobierno para conservar fuentes de empleo al terminar la pandemia, cuando se espera un panorama desalentador.



Al hacer este llamado a la clase trabajadora adherida a la Confederación Regional Obrera Mexicana, (CROM), el líder nacional Rodolfo González Guzmán, destacó que en esta contingencia ’es momento de manifestar nuestra solidaridad y unidad nacional, de estar atentos al trabajo que tengamos que desarrollar para que las empresas puedan sobrevivir y sortear esta grave crisis’.



Destacó que como organización sindical se está pendiente de la situación por el paro de labores en algunas empresas, fundamentando en la Ley del Trabajo la garantía de los salarios de los trabajadores….



MEJORAN EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO ECONÓMICO E INCREMENTA INTERÉS EN TRAMITAR UN CRÉDITO: INFONAVIT



Según datos de las primeras tres olas de la encuesta realizada por el Infonavit, las expectativas de sus derechohabientes sobre el futuro de la economía familiar están incrementando positivamente. En marzo 23% de los encuestados decían que la economía familiar estaría mejor o mucho mejor en las próximas semanas, mientras que en mayo a 37% sostiene la misma opinión, lo que representa un incremento de 14 puntos porcentuales en dos meses.



Se informó que desde el inicio de la emergencia sanitaria, en marzo de 2020, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha medido mensualmente las percepciones de sus derechohabientes sobre la situación económica, su interés en tramitar un crédito para comprar o mejorar su vivienda y sus dificultades para mantenerse al corriente en los pagos.



No obstantes la pandemia, la misma tendencia positiva se observa al preguntarles sobre la economía nacional, pasando de 22% que en marzo decían que la economía nacional estaría mejor o mucho mejor en las próximas semanas a 38% que en mayo sostienen la misma opinión, lo que representa un incremento de 16 puntos porcentuales en dos meses.



Por otra parte, si bien de marzo a mayo el porcentaje de acreditados que manifestaron dificultades para pagar incrementó de 7 a 20%, el porcentaje de los que vislumbran tener dificultades para pagar en los próximos meses se redujo de 50 a 30% de abril a mayo, dando señales de un optimismo moderado sobre su futuro económico.



Un dato importante relacionado con lo anterior es que la previsión de reducir o posponer el pago del crédito hipotecario es la más baja de los rubros explorados, lo que habla de la importancia de la vivienda en la jerarquía de prioridades de gasto de los derechohabientes del Infonavit. En mayo, sólo 17% dijo verse en la necesidad de reducir o posponer el pago de su crédito hipotecario. Esta proporción contrasta con otros rubros como cuidado personal, alimentos, recreación, transporte y educación, categorías en las que entre 60 y 95% de los acreditados afirman haber reducido o pospuesto gastos.



Por último, se observa un incremento en la disposición a solicitar un crédito al Infonavit, sea en su concepción general o el destinado a ampliar, remodelar o mejorar la vivienda. Mientras que en abril 19% dijo que segura o probablemente solicitaría un crédito en el corto plazo, en mayo la proporción incrementó a 29%, lo que refleja que las expectativas negativas respecto al futuro comienzan a retroceder, aunque aún son superiores a las expectativas positivas.



La última ola de la encuesta se realizó del 23 al 30 de abril de 2020 y consistió en el levantamiento de 2,035 micro entrevistas a hombres y mujeres sobre la situación del empleo, que al 15 de marzo estaban afiliados por su trabajo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y dentro de ellas 614 completas. Se consideraron 36 ciudades, al menos una para cada entidad federativa, agrupadas en 10 regiones en todos los estados del país. El tamaño de muestra es suficiente para estimar proporciones de 0.2 y superiores con una confianza de 95% y un error muestra estimado de +/- 3.2 puntos porcentuales.



El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado 11 millones 264 mil 240 créditos en México….



UNOS 23 MIL 717 TRABAJADORES INDEPENDIENTES PUEDEN SOLICITAR UN CREDITO SOLIDARIO A LA PALABRA: IMSS



La directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Norma Gabriela López Castañeda, anunció que a partir de mañana 13 de mayo, 23 mil 717 trabajadores independientes podrán solicitar un Crédito Solidario a la Palabra.



Con esto, son tres los sectores registrados ante el IMSS los que podrán recibir un apoyo por 25 mil pesos para hacer frente a la emergencia sanitaria: empresas solidarias que en su gran mayoría son microempresas, personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes.



Durante la conferencia de prensa diaria sobre el informe de créditos, la directora de Incorporación y Recaudación explicó que del total de trabajadores independientes 15 mil 501 son hombres y 8 mil 216 son mujeres.



Además, mil 176 personas son menores de 30 años; 3 mil 952 tienen entre 31 y 40 años de edad; 6 mil 484 tienen entre 41 y 50 años; 6 mil 151 están en el rango de los 51 a 60 años; y 5 mil 954 tienen más de 60 años.



Norma Gabriela López Castañeda precisó que la extensión del Crédito Solidario a la Palabra está dirigido a personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes vigentes al 30 de abril.



En este sentido, subrayó que las personas trabajadoras independientes conforman el tercer universo de beneficiarios en contar con estos apoyos junto con los empresarios solidarios y las personas trabajadoras del hogar.



Al igual que los empresarios solidarios, estos nuevos sectores contarán con un crédito por 25 mil pesos pagaderos a 33 meses a partir del cuarto mes de su otorgamiento.



Recordó que aquellas personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes que deseen sumarse para recibir un crédito por 25 mil pesos deben ingresar a www.imss.gob.mx, verificar su validez con el CURP, llenar el registro con su nombre, teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria.



A través de la página del IMSS se indicará si la persona es sujeta al crédito solidario y se le informará sobre los plazos del mismo y la tabla de amortización, la cual al igual que los empresarios, está definida por una tasa de recuperación del 6 por ciento anual, coincidente con la tasa de interés interbancario de equilibrio.



En otro orden de ideas, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, reiteró que el Crédito Solidario a la Palabra para empresarios se abrió el 24 de abril con la emisión de los Lineamientos de operación a cargo de la Secretaría de Economía que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y el 15 de mayo vence el plazo para recibir las solicitudes.



’Hoy se enviaron aproximadamente 446 mil correos electrónicos a las personas que son candidatos a solicitar el crédito a empresarios solidarios y no han solicitado su crédito para darles a conocer su elegibilidad en el apoyo’, puntualizó.



Informó que, al corte del 12 de mayo a las 13 horas, se han aprobado 146 mil 621 solicitudes a empresarios solidarios, para acceder al Crédito Solidario a la Palabra, es decir, 4 mil 656 más que ayer y se han dispersado más de 3 mil 320 millones de pesos a 132 mil 827 personas.



En su exposición, Norma Gabriela López Castañeda, puso a disposición la línea de orientación telefónica a través del 800 623 2323, opción 2, para atender cualquier duda de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, así como sábados y domingos de 08:00 a 14:00 horas…..



