Urgen a agilizar la entrega del fertilizante en Guerrero; va en 30%

Colaboración especial

IGUALAPA, Gro., 28 de abril de 2020.- El asesor de la Coordinación de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Pedro Martínez García urgió al gobierno federal agilizar la distribución del fertilizante en las 88 bodegas de la entidad, a fin de evitar la crisis que se generó el año pasado.



Martínez García dijo que los productores del campo están en el mejor ánimo de trabajar, porque saben de la importancia de generar alimentos para que subsista la sociedad.



No obstante, subrayó que existe preocupación porque se aproxima la temporada oficial de lluvias y huracanes y todavía no han distribuido el insumo para más de 250 mil labriegos en la entidad.



’Más o menos va un 30 % en la distribución del fertilizante a las bodegas que están, se disminuyeron las bodegas en todo el estado de hecho había ciento y tantos el año pasado, hoy únicamente hay 88 bodegas (el año pasado hubo más de 100) en todo el estado para almacenar el fertilizante’.



Dijo que ante esta disminución, no se alcanza a cubrir el total de la entrega de fertilizante, ’si estamos hablando que el año pasado se le entregaron a 279 mil productores, hoy no se les alcanza a entregar, entonces sí ven con desesperación de que no están al 100 por ciento los padrones, no son confiables, hay unos de referencia que venían del 2019, pero hasta ahorita no se ha armado un padrón’.



Detalló que la asociación que representa está conformada por mil 259 núcleos agrarios en la entidad, de los cuales 213 están en la región Costa Chica.



Anticipó que muchos campesinos ya están trabajando la tierra para estar listos en cuanto comience a llover, pero hay preocupación por el retraso y porque los padrones de referencia que datan del 2019 no son confiables, por lo que se están haciendo actas de asambleas ejidales para que ningún campesino se quede fuera del programa.



Añadió que tan sólo en su municipio de origen, Igualapa, se van a integrar a unos dos mil 500 campesinos a través de actas de asamblea de productores, documentación que van a recibir los servidores de la nación.