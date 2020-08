Urgen a garantizar el acceso gratuito a Internet en poblaciones marginadas.



Se busca generar una verdadera igualdad de oportunidades, especialmente en estos tiempos de confinamiento sanitario, donde muchas tareas han migrado al mundo digital.



El diputado Francisco Javier Borrego Adame presentó una proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que considere proporcionar en espacios públicos de las poblaciones marginadas el uso de Internet gratuito, ante la contingencia sanitaria, que ha obligado que las actividades laborales y educativas se realicen de forma digital.



El legislador de la bancada de Morena consideró que la población en general debe tener un libre acceso a la Internet, especialmente en espacios públicos como quioscos y plazuelas, generando así una verdadera igualdad de oportunidades y de desarrollo, situación que no ocurre en este momento.



Asimismo, solicitó al Ejecutivo Federal que, en las licitaciones de los concesionarios y autorizados, se considere la cobertura de internet gratuito en espacios públicos en zonas marginadas y muy alejadas.



El diputado estimó que el uso de la Internet y el acceso a las nuevas tecnologías de la población, es de gran importancia para el desarrollo cultural y educativo. Denunció que, en muchos casos, las empresas no invierten en las zonas más alejadas porque no le ven retribución económica.



’La falta de infraestructura en el país y los altos precios generan que un alto porcentaje de la población no tengan acceso a la Internet’, puntualizó.



Se refirió al proyecto ’México Conectado’, una red nacional desarrollada por el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual pretende garantizar la conectividad de la población a la Internet y, de esta forma, potencializar a las zonas más alejadas.



A pesar de estos esfuerzos, señaló, siguen quedando en el rezago las comunidades más necesitadas en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán o Guerrero, pues siguen teniendo el más alto índice de pobreza, analfabetismo y rezago digital. Además, indicó, el proyecto ha tenido una reducción de presupuesto de, aproximadamente, 80 por ciento.



Borrego Adame aseguró que no todas y todos los mexicanos tienen el acceso a una red de Internet gratuita, por lo que considera que esta situación es de suma urgencia, ya que la contingencia sanitaria ha cambiado la forma en la que se realiza el trabajo, tareas y demás actividades, pues ahora no se llevan a cabo de manera presencial, sino digital.



Asimismo, denunció que en toda la República Mexicana existen ’huecos digitales’, es decir, lugares en los que no llega una red pública de Internet, lo cual aumenta las desigualdades en estos tiempos de confinamiento sanitario derivado de la pandemia por Covid-19.



La proposición con punto de acuerdo, fue turnada directamente a la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso.