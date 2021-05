Ciudad de México, a 4 de mayo de 2021



Urgen a modernizar esquema fiscal de bebidas alcohólicas



El modelo actual no representa una carga justa para los pequeños productores.



Senadoras, senadores, especialistas y productores aseguraron que es necesario modernizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas alcohólicas, con el propósito de impulsar y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.



El senador Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que es fundamental pasar a un modelo recaudatorio de cuota fija, que permita a los pequeños productores competir.



Durante el foro ’Hacia la modernización del esquema fiscal de las bebidas alcohólicas en México’, el legislador consideró que la crisis económica generada por la pandemia, obliga a buscar alternativas que permitan impulsar la recuperación de la economía nacional.



El senador Ovidio Peralta Suárez, de la misma fracción parlamentaria, dijo que la modernización de dicho esquema fiscal generaría una recaudación adicional de 20 mil millones de pesos.



’Es algo que no debemos dejar de lado, porque trae consigo beneficios en las esferas de la salud, el campo, de las pequeñas y medianas empresas de bebidas alcohólicas’.



La modernización, aseguró, permitirá que el mercado se ajuste de forma natural y cerrar la brecha para el mercado informal; además de que se podrán ’poner candados’ para quienes falsifican facturas por productos de importación o para aquellos que no pagan completamente sus impuestos.



La senadora Susana Harp Iturribarría, manifestó que conoce de las dificultades de este sector, por lo que desde el Senado se buscará ayudar e igualar las condiciones de quienes se encuentran en desventaja en el sector.



’A veces muchos empresarios se cuelan por las ventanas que se tratan de abrir para los pequeños productores y son los que nos complican este tipo de negociaciones’, expresó.



La senadora del PT, Alejandra del Carmen León Gastélum, destacó la importancia de impulsar las inversiones que generen incentivos a favor de los pequeños y medianos productores.



Gustavo Madero Muñoz, senador del PAN, dijo que con la propuesta de gravar el grado de alcohol y no el precio del producto se evita un daño no deseado a las industrias artesanales.



Además, destacó, se les pega a las bebidas alcohólicas adulteradas, se apoya a las industrias artesanales y se pone un alto a la proliferación de las industrias ilegales.



El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky, asentó que pasar a un esquema ’ad quantum’ es una propuesta positiva para el sector. En este sentido, refirió que se podría incorporar dicho esquema, llegado el momento, para la producción de cannabis.



Así, afirmó, se impulsaría a las comunidades productoras, sobre todo, para algunas zonas del país que necesitan el trabajo.



En su oportunidad, el productor de mezcal, Valentín Sánchez, indicó que la alta carga impositiva actual afecta mucho a las comunidades mezcaleras, porque las consideran en el mismo nivel que a los grandes productores.



Jorge Vera, de Clúster Mezcal de Oaxaca, expresó que el modelo actual no representa una carga justa para los pequeños productores que pagan la misma carga fiscal que las grandes empresas.



En representación de Tequila Milagro, Diego Robles Gil, consideró que el deterioro en este sistema fiscal viene de la mano del esquema ’ad valorem’ que se tiene actualmente, ’lo que ha perjudicado el consumo y el desarrollo del campo de los productos nacionales’.