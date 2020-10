Urgen a reforzar protocolo de salud para prevenir contagios de COVID-19 en Texcoco

Exhortan que este año: ’vivamos nuestras tradiciones desde casa, sugerimos que nuestros niños no salgan a la calle a pedir ’calaverita’, para no exponer su salud



La Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, afirmó: ’Los brotes epidemiológicos por el virus COVID-19, siguen representando un riesgo para la salud de la población, por lo que no debemos confiarnos y disminuir las medidas sanitarias, ya que está en juego nuestra salud y la de nuestras familias’.



Además, señaló que por una semana más nos mantendremos en semáforo epidemiológico de color naranja, pero no debemos bajar la guardia y exponernos a regresar a semáforo rojo y que desde el gobierno federal nos impongan de nueva cuenta el confinamiento en nuestras casas y el cierre de establecimientos comerciales, porque esto vendría a alterar la economía en nuestro municipio y desde luego la de nuestras familias.



Sandra Luz Falcón, informó que las actuales condiciones climáticas traen atraen las enfermedades respiratorias, que van desde un resfriado hasta la influenza, pero si les sumamos el coronavirus nuestra salud podría verse severamente afectadas, de ahí la necesidad de no relajar las medidas sanitarias, de mantener el uso del cubrebocas, lavado de manos de manera constante o en su defecto el uso de gel antibacterial para la limpieza de nuestra manos, mantener limpios y desinfectados nuestros hogares y al regresar a nuestras casas sanitizarnos y sanitizar los productos que llevamos para evitar llevar el virus a nuestra familia.



También les recuerdan que en Texcoco están prohibidos los eventos masivos, entre ellos fiestas, conciertos, conferencias, bailes y que en los comercios se deben mantener las medidas de distanciamiento social, que prevenga el resurgimiento de rebrotes de COVID-19.



’Vienen los festejos de día de muertos, los invitamos a seguir nuestras costumbres y tradiciones desde casa, ya que del 30 de octubre al 4 de noviembre los panteones permanecerán cerrados, por lo que quienes quieran enflorar las tumbas de sus muertos deben hacerlos antes de esas fechas’, acotó.



’¡Festejemos a nuestros muertos a tomando la sana distancia con los vivos!, por ello mantengamos la costumbre de poner nuestros altares y ofrendas a nuestros difuntos, transmitamos a nuestros niños esta maravillosa tradición que honra a nuestros ancestros, pero este año la sugerencia es que no salgan como todos los años a pedir calaverita para evitar que nuestros niños lleguen a enfermar’, pidió Sandra Luz Falcón Venegas a los padres de familia.