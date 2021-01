Urgen: «actuar y evitar tragedias’, tras amenazas de muerte a jugadoras de Liga MX

+Por amagos de violencia física contra Jana Gutiérrez y Selene Varela, futbolistas de las Águilas



+Reconoce que el hecho «sacudió» al plantel americanista



+Mensajes, alerta, reflejo de una ’sociedad contaminada’



+Cruz Azul manifiesta su rechazo total a esas agresiones y solicita se investigue y castigue a los culpables



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Después de las amenazas de muerte en redes sociales contra Jana Gutiérrez y Selene Varela, Leonardo Cuéllar, técnico del América, aceptó que estas situaciones ’sacuden’ y lo importante, alertó, es actuar antes de esperar a que ’pase una tragedia’.



El timonel también reiteró el apoyo del club a las jugadoras para proteger su integridad física y mental. También tienen respaldo de Emilio Azcárraga Jean, dueño del equipo azulcrema y de la poderosa Televisa, la más importante de habla hispana en el mundo.



’Estos actos son una llamada de atención para todos’, lanzó Cuéllar, en videoconferencia. Y consideró que el «ciberacoso» es el producto de una ’sociedad contaminada’ que no usa las redes sociales sólo para algo propositivo, pero en el equipo ’tomamos esto con mucha responsabilidad.’



Las amenazas y acoso a futbolistas detonaron una alerta en el balompié nacional, luego de que Jana Gutiérrez, de 17 años de edad, fue víctima de mensajes intimidatorios previo al duelo del domingo entre América y Mazatlán.



También han recibido advertencias intimidatorias Greta Espinoza, de Tigres, Ana Paola López, de Toluca, y Selene Valera, de las Águilas.



Previo al juego de la semana pasada contra Mazatlán que empataron 1-1, la jugadora americanista, también seleccionada nacional, recibió varias advertencias en redes sociales.



Esta es una de ellas:



’Es una amenaza directa a ti, Jana Gutiérrez. Hoy no pasas la noche, te regresas a México o voy a…Estás vigilada. Ahorita te voy a hacer algo aquí en Mazatlán. Jana, vete a México o le voy a hacer algo a tus papás hoy en Coapa en la residencia.’



Cuéllar recordó que al enterarse de la situación que enfrentaba Jana ’nos quitó el sueño toda la noche, aún estamos con esa sacudida.’



Sin embargo, analizó el caso y decidió darle minutos de juego contra Mazatlán teniendo el respaldo del plantel.



’Hubo comunicación no sólo con Jana, sino también con su familia. Se decidió que participara bajo todos los lineamientos de seguridad, fue algo de común acuerdo. Era una situación muy especial y buscamos darle cierta normalidad a las cosas’, explicó.



Jana, puntualizó, también ha reaccionado con ’mucha madurez y entereza, ha sido respetuosa de los protocolos y las cosas que debe hacer ahora en adelante.’



Sostuvo que desde el inicio el club ha apoyado a las jugadoras con un protocolo de seguridad:



’Estamos en una empresa que toma responsabilidad plena y las niñas tienen cursos de manejo de redes sociales, coaching, así como capacitación personal y profesional. Se arropa al equipo femenil con profesionalismo, orden y sobre todo proyectando a futuro’.



Por su parte, Carlos Roberto Pérez, técnico del Cruz Azul femenil, condenó los recientes casos de jugadoras mexicanas, tanto del club América, como de Tigres y Toluca, que han recibido amenazas de muerte en redes sociales.



’Rechazamos rotundamente esta situación, de ninguna manera podemos tolerarla, se debe llegar a las últimas instancias para investigar y castigar a los culpables. Porque se hace muy fácil hablar, amenazar y eso es un delito’, subrayó.



Añadió:



’Apoyamos a las jugadoras del América y a las de todos los equipos, de nuestra parte humana y como institución, por supuesto que estamos con ellas.’



Ayer, en conferencia virtual, aseguró que su plantel está protegido ante ese tipo de situaciones, además de que ya fue asesorado en el tema:



’En Cruz Azul tratamos de tener blindado nuestro equipo, a las jugadoras las llevan, las traen, tienen charlas del manejo de redes y de medios de comunicación, y también desde la parte sicológica. En ese sentido, todo lo que ha estado en manos del club lo hemos tratado de hacer.’



Cuando ocurre una situación como ésta, detalló, ’las alertamos de tener mucho cuidado, que no den información de más, si notan algo extraño deben reportarlo, protegemos a nuestro equipo, es una situación muy delicada.’



Puntualizó que ’repudiamos ese tipo de manifestaciones, esto no puede existir en el futbol, en ningún deporte ni en la vida. Estoy muy molesto por este asunto, pero espero que se resuelva de la mejor manera.’



La Máquina se medirá el domingo ante el Puebla, donde buscará sumar su tercer triunfo en el Guardianes 2021, mientras el América, que marcha en el noveno lugar, enfrentará el lunes a Toluca, el cual se encuentra en el tercer puesto de la tabla general.