Urgen apostar más al futbol femenil en México

+Sólo, dice, falta que confíen más en él



+Así crecerá más, asegura



+Reconoce que acá hay entre 20 y 30 años de retraso en comparación con algunos países de Europa



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Para que el futbol femenil mexicano ’crezca aún más’ es necesario que todos los involucrados ’se atrevan y apuesten por él’, pues ha demostrado ser un proyecto redituable, ’sólo falta que confíen más’, arengó Eva Espejo, directora deportiva del club Pachuca.



Estimó que luego de tres años y medio de la creación de la Liga Mx Femenil, y siete torneos disputados, ’se ha visto una mejoría en todos los aspectos.’



Pero, aclaró, ’todavía hace falta más inversión para lograr un mayor desarrollo, que se integren otros patrocinadores y haya más apoyo por parte de los clubes, pues hay algunos que no están aportando y se están quedando relegados.’



En el caso de Pachuca, dijo, ’queremos seguir compitiendo a altos niveles, como club entendemos muy bien que entre mayor competencia haya más crecimiento tendremos, entonces. A partir de ahí, tratamos de hacer lo mejor para que esto suceda.’



Detalló que antes de la pandemia de Covid-19, el futbol femenil tenía buenas entradas en los estadios, ’tenemos amplia exposición en medios, la verdad es un producto bastante noble, y si se ven los números, por sí solo vende’



Hay, reflexionó, ’infinidad de cosas en las que los patrocinadores se pueden sumar para hacer mucho más rentable este proyecto, únicamente es cuestión de que se animen.’



Por otro lado, la ex directora técnica de las Tuzas destacó que para incrementar el nivel de las futbolistas mexicanas sería idóneo analizar sus características físicas con el fin de realizar programas de entrenamiento que contribuyan a potencializar sus cualidades.



’Hoy en día trabajamos bajo teorías de futbolistas europeas, sobre todo nórdicas, y eso es muy útil para nosotros porque es un camino ya avanzado. Ellas llevan bastante tiempo en este deporte, 20, 30 años de adelanto, y su experiencia nos sirve mucho.’



Para ella, puntualizó, sería muy importante hacer un estudio sobre la jugadora mexicana, para saber sus límites, las áreas de oportunidad, cómo coadyuvar en desarrollarlas de mejor manera.



’Y no estar a ensayo y error todo el tiempo, porque eso nos genera bastantes problemas. Ése análisis nos ayudaría a generar cada vez mejores futbolistas’, aseveró.



Finalmente, subrayó que el gran reto de la liga de futbol femenil mexicana en este nuevo año en primera, es permanecer, y en segunda, hacerla crecer lo suficiente para que en algún momento tenga su propio espacio y obviamente se pueda conseguir cosas mejores para las jugadoras.