Urgen diputados a titular de Salud estatal, resolver deficiencias en la atención de pacientes y la dotación de insumos, y medicamentos por la pandemia

Diputadas y diputados integrantes de la LXII legislatura cuestionaron al secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, sobre las acciones implementadas para hacer frente a la pandemia por el Covid-19, en específico sobre la atención de pacientes con este padecimiento, infraestructura hospitalaria y el desabasto de medicamentos en hospitales y centros de salud.



Durante la comparecencia virtual del funcionario estatal, ante el Pleno del Congreso, del Grupo Parlamentario de Morena cuestionaron los diputados Norma Otilia Hernández Martínez, Nilsan Hilario Mendoza, Ossiel Pacheco Salas y Carlos Cruz López, quienes pidieron informes sobre el número de camas, ventiladores y equipo médico que se distribuyeron por cada hospital, ante la pandemia, las personas atendidas y las empresas a las que se hicieron las compras, así como el monto destinado para la ampliación de la capacidad hospitalaria por parte del gobierno estatal.



También cuestionaron sobre el problema que enfrentan los trabajadores de Vectores que no fueron contratados, pese a la existencia de recursos, motivo por el cual se dispararon los casos de dengue.



Asimismo, preguntaron si se está llevando un registro confiable de los casos positivos y muertes causadas por el Covid-9 y el costo de las pruebas realizadas, y sus consideraciones acerca de las iniciativas para prohibir o restringir el acceso de comida chatarra a las niñas y niños.



A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, los diputados Heriberto Huicochea Vázquez y Verónica Muñoz Parra hicieron un reconocimiento al personal de Salud que atiende a pacientes de Covid-19, y coincidieron en que el problema en materia de salud se ha potenciado por la llegada de la pandemia, pero que no se puede culpar a nadie de esto; sin embargo, dijeron que es necesario ubicar las responsabilidades de lo que se haga o no para contenerla.



Reprocharon que hoy lleguen menos recursos a la entidad por parte de la Federación, lo que hace que el estado ejerza más recursos en materia de salud. En ese sentido, cuestionaron si estos recursos alcanzan para prestar el servicio a los guerrerenses, y cómo se puede apoyar desde el Congreso para contar con una mejor cobertura, particularmente ahora que están por entrar al análisis del presupuesto del próximo año.



Del PRD, la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga y Bernardo Ortega Jiménez cuestionaron sobre las acciones para garantizar la dotación de medicamentos a clínicas y hospitales, la rehabilitación de las instalaciones y la situación de los trabajadores de Salud estatal, luego de que el INSABI quede al mando del sector.



Preguntaron si Guerrero tendrá afectaciones con el Presupuesto de Egresos de la Federación previsto para el Ejercicio Fiscal 2021; los resultados de la auditoría practicada al ejercicio 2019 del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; y por qué no se ha inaugurado el Centro de Salud del municipio de Mártir de Cuilapan, así como la situación de infraestructura del Hospital Comunitario de Quechultenango.



El diputado Manuel Quiñónez Cortés, del PVEM, resaltó la importancia del uso del equipo de protección, y lamentó que pese a su importancia, trabajadores de la salud se quejan de que no lo han recibido, por lo que solicitó información precisa y detallada sobre el tema.



Pidió saber a qué se deben las inconformidades del personal sanitario y qué apoyos o incentivos económicos les otorga el gobierno estatal por su esfuerzo en esta pandemia.



Los cuestionamientos de la diputada del PAN, Guadalupe González Suástegui, versaron en torno a las acciones que se implementan para ampliar el personal y la cobertura de los servicios de salud con calidad; las estrategias resarcitorias, ante la desaparición del Seguro Popular y de la puesta en marcha del INSABI, de las políticas públicas enfocadas a reducir la mortalidad materna y los distintos tipos de cáncer en la mujer.



Sobre el Covid-19, inquirió sobre el número de pruebas realizadas para detectarlo; el porcentaje de ocupación hospitalaria en el momento en que se decretó avanzar hacia el semáforo naranja; si ha pasado la entidad por el periodo denominado ’pico’ de la pandemia, y las medidas que adoptarán una vez que se transite al semáforo verde.



Por su parte, la diputada Leticia Mosso Hernández, del PT, refirió que durante la pandemia ha habido varios contagios del personal y decesos. En ese sentido, cuestionó si los trabajadores destinados a brindar los servicios son suficientes.



Asimismo, quiso saber cómo están integrados los Comités Municipales de Salud y sus funciones; las acciones de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores; los servicios de salud que son ofertados en las comunidades indígenas; si considera que el confinamiento total sería la solución para evitar la propagación del COVID 19; cuántas personas privadas de la libertad han sido contagiadas, y las estrategias para evitarlos al interior de los Centros de Reinserción Social (Ceresos).



En su mensaje, el secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, informó que las instituciones públicas en el ramo de salud ejercieron un gasto corriente de 21 mil 349.8 millones de pesos para proteger y atender la salud de la población guerrerense, en los distintos rubros, como campañas de vacunación, atención y prevención de enfermedades como diabetes, hipertensión, cardiovasculares, control de sobrepeso y obesidad, así como para la prevención del dengue y la mortalidad materna infantil, entre otros.



Destacó que la pandemia del Covid-19 ha cimbrado la vida de la población, ante lo cual el Sector Salud ha tenido la necesidad de replantear y reorientar sus servicios para adaptarse a las nuevas exigencias, con diversas estrategias para atender a los pacientes con el virus, y mediante campañas de concientización ciudadana para evitar el contagio masivo.