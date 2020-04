Urgen insumos en hospitales de Chimalhuacán ante pandemia del coronavirus

sobre todo ante la contingencia epidemiológica registrada y que en los próximos días será de crucial su atención.



El Dr. Roberto Carlos Téllez, Director de Salud del municipio de Chimalhuacán, informó que en los tres Hospitales con que cuentan, no hay suficiente material para atender la demanda requerida para atención médica, sobre todo relacionada a posibles casos de contagio por coronavirus...



*"Tenemos tres hospitales, estos hospitales son el 90 camas, mejor conocido como el Hospital General de Chimalhuacán, el hospital de San Agustín, así como el Materno Infantil, estos hospitales dan atención a más de 800000 Chimalhuacános... Son hospitales que tienen una problemática común, son hospitales que hasta el día de hoy no cuentan con insumos para atender a los pacientes, desatenciones de cualquier índole cómo enfermedades crónicas, así como atención por la actual contingencia en que vivimos."*



El responsable del área de la salud Municipal agregó, que increíblemente no cuentan con lo mínimo para proteger a los pacientes y trabajadores de los hospitales...



"Sabemos que esta contingencia nos pone en riesgo a todos, desde personal de salud, así como a toda la población del municipio, actualmente los hospitales no se cuenta con cubrebocas, ni con gel antibacterial, ni con ningún tipo de insumo que pueda brindar algún tipo de atención o precaución para no adquirir este virus."



Quienes más están padeciendo por este desabasto, es la gente de escasos recursos, lo cuál les preocupa, sobre todo, en este momento en qué se registra el mayor riesgo de contagio, al entrar en la Fase 2 de la contingencia epidemiológica por coronavirus, tal es el caso de Diego Cruz y la señora Aurelia, quienes tienen familiares internados en el Hospital 90 camas...



"Se ha complicado un poco por la insuficiencia de cubrebocas, gel, ahorita que tengo a mi papá internado, si me han estado pidiendo algunos medicamentos que no tienen".



"Preocupados porque no hay higiene aquí, no hay limpieza, luego no hay medicina y luego no hay para comprar las cosas, no se vale, como ya no tenemos Seguro Popular, nos tenemos que venir para acá, no tenemos dinero para ir a otra clínica".



Autoridades del municipio de Chimalhuacán, ya han realizado marchas y manifestaciones encabezados por el alcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez, quiénes al igual que la población afectada, urgen una respuesta positiva de los gobiernos Estatal y Federal...



"Hemos hecho la solicitud con el gobierno Estatal y al gobierno Federal para que se dé una solución pronta, porque cada día que se pierde pueden, es un día que se pueden adquirir más pacientes con infección, hasta el día de hoy, no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus, sin embargo hemos hecho una gran cantidad de medidas preventivas... Queremos exhortar a los gobiernos Estatal y Federal para que nos tomen atención que no dejen al pueblo de Chimalhuacán olvidado, que no nos dejen al último".



Por lo pronto el gobierno municipal con sus propios recursos ha realizado trabajos de desinfección limpieza y entrega de gel antibacterial, cubrebocas y brinda atención médica prehospitalaria, hasta sus posibilidades a los habitantes que así lo requieren.