Urgen legisladoras mexiquenses a dar resultados contra feminicidios

La presidenta del Congreso del Estado de México, Karina Labastida Sotelo, afirmó que la entidad no puede seguir encabezando las cifras de feminicidios a nivel nacional y urgió al gobierno estatal a realizar una correcta aplicación de los recursos públicos, correspondientes a los programas de alerta de género.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la legisladora dijo que existe omisión por parte de un gobierno que se ha declarado en favor de las mujeres, cuyas acciones -añadió- no sólo pueden quedar en la propaganda de un salario rosa de 2 mil 400 pesos bimestrales.

En entrevista con LA PRENSA, la víspera del día internacional instaurado por la Organización de las Naciones Unidas en favor la población femenina y contra todo tipo de violencia hacia ellas, la diputada manifestó que a la administración estatal le ha faltado voluntad política para combatir todas las muestras de agresiones contra las mujeres.

Resalto que en las estadísticas de asesinatos cometidos por razones de género, el territorio mexiquense sigue en el primer lugar en todo el país, situación que calificó como inaceptable.

Al respecto, y consultada también sobre el tema, la legisladora local Mariana Uribe Bernal, advirtió que no hay una estrategia eficiente para atender desigualdades por razón de género ni para bajar estadísticas de agresiones a mujeres, lo que ha hecho que el Estado de México esté convertido en un territorio feminicida.

Recordó que durante la cuarentena el índice de homicidios y asesinatos contra mujeres se incrementó, lo mismo que la violencia familiar, debido al aislamiento, por lo que dijo que se requiere urgentemente una estrategia real para hacer frente a las agresiones contra mujeres.

Reclamó que la aplicación de Red Naranja, que vincula a instituciones de atención de violencia de genero para otorgar ayuda inmediata a mujeres, excluye y deja en la indefensión a quienes por falta de recursos no tienen dispositivos inteligentes ni acceso a internet.

Coincidió con Karina Labastida Sotelo, en el sentido de que el programa del Salario Rosa "es una estrategia electorera que beneficia sólo a 111 mil mujeres en pobreza extrema, pero que no combate ese fenómeno, pues en la entidad hay más de 4.2 millones en esa condición y más de 500 mil en pobreza extrema".

En tanto, Mónica Álvarez Nemer, presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, afirmó que manifestó que el Estado de México encabeza los primeros lugares de violencia contra las mujeres, detalló que de enero a la primera quincena de noviembre de este año se han iniciado 118 carpetas de investigación por feminicidio.

Sin embargo, dijo, de las denuncias iniciadas 77 se encuentran en trámite y 40 de ellas judicializadas, mientras que sólo se cuenta con 4 sentencias condenatorias, "lo que refleja la tolerancia de la violencia, falta de atención, injusticia e impunidad del actual sistema".

Social de Salud en Edomex para 2021



Para el próximo año el Estado de México contará con menos recursos en diversos rubros, de acuerdo con el Presupuesto aprobado para cada una de las entidades federativas, siendo la atención a la salud uno de los temas donde no se contemplaron los fondos suficientes para atender a la población.

En el gasto federal estimado para 2021, la entidad no fue considerada en el denominado "Programa Social de Salud", el cual este año contó con una partida presupuestal de 5 mil 865 millones de pesos, misma que aparece en ceros para el próximo año; es decir, que el Estado de México no recibirá un solo centavo para dicho programa.

Lo anterior se desprende del documento denominado ’Gasto Federalizado identificado para la entidad federativa", un informe elaborado en el Congreso, y en el que se observa que en términos generales el territorio mexiquense tendrá un recorte de alrededor de 10 mil millones de pesos en diferentes rubros en el gasto público de 2021.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Estado de México, al igual que otras entidades del país, resentirá impactos en la baja de recursos para darle atención a demandas de la población.

Al realizar una revisión del contenido de dicho documento se desprende que la entidad más poblada de México recibirá 9 mil 944 millones de pesos menos durante el próximo año, en comparación con lo que la federación canalizó este 2020.

En el informe legislativo se precisa, por ejemplo, que en relación Ramo 28, correspondiente a las participaciones federales, en este año que está por terminar se asignaron 127 mil 338 millones de pesos, y que para el próximo año se destinarán 125 mil 239 millones de pesos, lo que significa 2 mil 099 millones de pesos meno.

En lo que hace al Ramo 33, que corresponde también a las aportaciones federales, se asignaron al Estado de México durante 2020 alrededor de 79 mil 104 millones de pesos, en tanto que para e próximo año se asignaron 77 mil 815 millones de pesos.

En otros de los rubros denominado Convenios de Descentralización y Reasignación fueron canalizados 5 mil 365 millones de pesos, mientras que para 2021 se asignaron de 4 mil 674 millones de pesos.

En contra parte a las disminuciones, en las asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión 202 -2021 se observa un aumento significativo, al pasar de 7 mil 910 millones de pesos el presente año, a 24 mil 453 millones de pesos para el próximo año.