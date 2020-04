Urgen medidas, apoyos, y estímulos fiscales para las familias y la iniciativa privada: Andrés Atayde

Para aminorar los efectos de la crisis sanitaria por Covid-19 en la economía local y nacional, es urgente que el Gobierno de la Ciudad de México ponga en marcha un programa extraordinario de apoyos y estímulos fiscales no solo para las familias que más lo necesitan sino también para la iniciativa privada.



Así lo consideró Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México al señalar que si bien la declaratoria de emergencia sanitaria fue oportuna, las medidas anunciadas por la Jefa de Gobierno, son de corto alcance.



’Hoy el balón está en la cancha del Gobierno de la Ciudad de México, el Plan de Contención Económica que en su momento anunció la Doctora Claudia Sheinbaum es muy poco ambicioso y de poco alcance porque no logra ayudar a quienes realmente lo necesitan, no solamente a familias de escasos recursos sino a familias de clase media y también a micro y pequeñas empresas’, sostuvo.



El líder de Acción Nacional en la capital consideró positivas las iniciativas lanzadas desde la sociedad civil como la de consume local, pero es necesario que el gobierno alivie la preocupación de las micro y pequeñas empresas para mantener empleos así como de las familias que dependen de ellas.



Recordó que antes de la emergencia sanitaria, la Ciudad de México ya arrastraba un crecimiento negativo de la economía por lo que ahora es urgente ayudar al sector productivo de la capital con incentivos y estímulos fiscales como lo han hecho otros gobiernos.



Por lo que propuso a la Jefa de Gobierno seguir ese ejemplo y exentar el cobro del impuesto sobre nómina a las unidades productivas de la capital.



’Ojalá el Gobierno de la Ciudad de México escuche y se decida a echarle la mano al sector productivo, a la iniciativa privada y a los empresarios de este país para que el Plan de Contingencia Económica se pueda multiplicar y pasando la crisis sanitaria entonces la crisis económica sea la menor posible’.