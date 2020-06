Urgen medidas legislativas para el progreso social

Da Fundación Alberto Bailleres 90 millones a Salud

+Ligera baja del transporte de carga por ferrocarril



una economía mundial resiliente que sustente una recuperación de la COVID-19 conductiva hacia el progreso social, los Gobiernos deben adoptar medidas legislativas decisivas, según un nuevo informe de la CSI titulado ’Hacia la diligencia debida obligatoria en las cadenas mundiales de suministro’.

Aunque todos los Gobiernos tendrían que adoptar leyes sobre diligencia debida obligatoria respecto a los derechos humanos, una legislación en ese sentido a nivel de toda la UE y un Tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos constituirían pasos importantes para regular el comportamiento de las empresas en relación con la totalidad de sus operaciones y actividades a escala global.

’La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas mundiales de suministro y los enormes riesgos para los derechos humanos y sindicales en una economía global altamente interconectada, que no se rige por los principios del Estado de derecho.

’Con la caída mundial de la demanda como resultado de la pandemia, muchas compañías pusieron término de golpe a la contratación de bienes y servicios, llegando incluso a no respetar los compromisos contraídos previamente, lo que ha tenido un impacto desastroso para los trabajadores en las cadenas mundiales de suministro.

’Conforme se propaga el coronavirus, años de promesas de responsabilidad social corporativa voluntaria se han desvanecido de la noche a la mañana. En ausencia de un marco normativo apropiado, las compañías globales han podido evadir responsabilidades hacia los trabajadores que producen los bienes y proporcionan los servicios que les permiten obtener enormes beneficios. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir’, indicó Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.

’La diligencia debida obligatoria en la legislación nacional aportaría por primera vez a los trabajadores el marco legal necesario para obtener reparación, independientemente de donde esté establecido su empleador, impidiendo así que las compañías eludan sus responsabilidades hacia sus trabajadores, la sociedad y el planeta en general’, afirmó.

’Hacia la diligencia debida obligatoria en las cadenas mundiales de suministro’ incluye ocho componentes básicos recomendados para una legislación efectiva sobre diligencia debida obligatoria, basándose en un análisis de los puntos fuertes y débiles de distintas leyes al respecto, efectuado por el profesor Olivier De Schutter para la CSI.

Aplicable a todas las compañías: la obligación de conducir la diligencia debida respecto a los derechos humanos debería imponerse a todas las compañías, independientemente de su talla, estructura o titularidad.

Obligaciones a lo largo de todas las estructuras corporativas y relaciones comerciales: la obligación de practicar la debida diligencia respecto a los derechos humanos debería extenderse a todas las entidades con las que estén conectadas las empresas comerciales a través de relaciones contractuales o de inversión.

Derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos: la obligación de practicar la debida diligencia respecto a los derechos humanos es extensiva a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluyendo los derechos en el trabajo, sin distinción alguna. Se espera asimismo que las compañías ejerzan la diligencia debida en relación con su impacto medioambiental, incluyendo el impacto climático.

La CSI y la CES, junto con el Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable del Parlamento Europeo, acogerán un evento el 22 de junio, de 10:30 a 12:30 CET, para discutir sobre la regulación de una conducta empresarial responsable en Europa y en el mundo entero. Pueden registrarse aquí para este evento….

FUNDACION ALBERTO BAILLERES DONA 870 MILLONES DE PESOS

Juntos por la Salud, iniciativa a la que se suma la Fundación Alberto Baillères, surge de la colaboración del Tec de Monterrey, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Fundación para la Salud (FUNSALUD) y la Fundación BBVA; sumando la colaboración de más de 550 empresas y 24 mil personas físicas. Es un trabajo conjunto del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academia y gobierno federal para brindar apoyo a la primera línea de defensa contra el COVID-19.

Ante la situación de emergencia por la que atraviesa el país, la Fundación Alberto Baillères anunció la donación de 40 millones de pesos, gestionados por FUNSALUD, para la compra de respiradores invasivos y de terapia intensiva.

La donación a FUNSALUD se tradujo en 502 respiradores, los cuales han sido entregados para beneficiar a un total de 69 hospitales públicos en 22 estados del país.

La Fundación Alberto Baillères refrenda su compromiso con el personal de salud que está diariamente trabajando para salvaguardar la salud de todos los mexicanos. Facilitarles equipo médico es priotario para lograr salvar más vidas. Estamos convencidos que la colaboración entre la academia, empresas, sociedad y gobierno es vital para enfrentar esta situación.

A través de donaciones como la realizada por la Fundación Alberto Baillères, la iniciativa Juntos por la Salud ha acumulado hasta la fecha 1,350 millones de pesos, de los cuales 156 millones están destinados a la compra y distribución de respiradores para uso exclusivo durante la pandemia.

De este material se han considerado 1,000 respiradores no invasivos, 2,000 respiradores invasivos - no invasivos, 1,000 materiales auxiliares de respiración tipo B-level, 105 auxiliares de respiración (ya entregados), 160 respiradores de terapia intensiva por entregar; además de un video de capacitación desarrollado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Acerca de Fundación Alberto Baillères

La Fundación Alberto Baillères nació en 2008. Su principal objetivo es el apoyo a la educación de calidad para estudiantes de escasos recursos. Desde 2017 ha desarrollado un Modelo Social que promueve el fortalecimiento de comunidades educativas vulnerables para la creación de contextos de desarrollo sostenible, vinculando alumnos, docentes, directores (as), madres y padres de familia como actores responsables y transformadores de su propia realidad, creando además, un nuevo hábitat escolar con espacios de calidad, dignos y seguros para enfrentar los retos educativos del Siglo XXI.

LIGERA CAÍDA EN EL TRASLADO DE CARGA POR FERROCARRIL

Entre enero y mayo de 2020 se movilizaron, a través del ferrocarril de carga, 35 mil 467 millones de toneladas-kilómetro de bienes e insumos, cifra que representa una disminución de 0.73 por ciento respecto al mismo periodo en 2019. Dicho decremento destaca el desempeño moderado del tren de carga, ante la influencia negativa de las actuales condiciones sanitarias. Pese a los datos acumulados de este año, en mayo se registró un ligero repunte del 0.55 por ciento en relación con abril, al transportar 6 mil 599.72 millones de toneladas-kilómetro.

El Pulso del Sector Ferroviario Mexicano, documento editado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), informa que se trasladaron por ferrocarril, en el periodo enero-mayo 2020, 20 mil 329 millones de toneladas – kilómetro de bienes e insumos de importación y 4 mil 174 millones de toneladas-kilómetro de exportación, lo que representó un movimiento de 24 mil 503 millones de toneladas-kilómetro de tránsito internacional por ferrocarril. Una mejoría del 1.68 por ciento respecto a 2019.

Por otra parte, en el servicio ferroviario de pasajeros, viajaron un total de 15.44 millones de personas entre enero y mayo, de los cuales 15.34 millones lo hicieron en la modalidad de suburbano, con un decremento del 34.92 por ciento respecto a 2019. También, se trasladaron 94 mil 224 pasajeros en otras modalidades.

Del total anterior, solo en mayo de 2020 se movilizaron 1.16 millones de individuos en el tren suburbano y 4 mil 713 en otras modalidades; un 76.07 por ciento menos, respecto a 2019. Estas cifras reflejan el impacto de las restricciones a la movilidad derivadas de la actual pandemia.

La SCT, a través de la ARTF, trabaja en la generación y análisis de información de calidad, con el propósito de promover un ferrocarril eficiente y seguro para el bienestar de las y los mexicanos.

El Pulso del Sector Ferroviario Mexicano para mayo de 2020, puede consultarse en la siguiente liga: https://www.gob.mx/artf/documentos/pulso-del-sector-ferroviario-mayo-2020?idiom=es....

([email protected])