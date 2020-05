Urgen medidas para frenar el colapso

Esperan respuestas esta misma semana

+2,000 millones de informales afectados



Mientras que el Fondo Monetario Internacional afirma que México será uno de los tres países más afectados por la Pandemia del COVID-19 y que sus niveles de desempleo serán catastróficos, las organizaciones de trabajadores y patronales aún esperan que esta semana se tomen las decisiones de gobierno que frenen una catástrofe.

El presidente del Congreso del Trabajo y secretario general der la CTM, Carlos Aceves del Olmo señaló en redes sociales que México ha demostrado que siempre sale adelante; por ello reitero que, la voz de las y los trabajadores sirva para insistir, por amor a nuestro país, que cualquier diferencia política espera, pues lo que está en juego es grande; por lo cual, un Acuerdo Tripartita aún es posible.

Junto con senadores de distintas fracciones parlamentarias señaló que urge proteger las fuentes formales de empleo, ante la emergencia sanitaria que azota al país debido a la pandemia por COVID-19 y concordaron que la unidad y el diálogo son imperantes para superar la crisis.

En reuniones en el Senado propusieron diversas medidas en materia económica durante la mesa de trabajo virtual de análisis ’Atención inmediata a la crisis: macroeconomía y políticas públicas’ y en una serie de reuniones con especialistas convocadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Los referidos encuentros virtuales tuvieron como objetivo integrar un paquete de propuestas que puedan ayudar a las autoridades a enfrentar la crisis que atraviesa el país.

El senador Carlos Aceves del Olmo (PRI), advirtió que la crisis económica mundial generada por la pandemia COVID-19, será la más grave de la que se tenga registro.

Además, resaltó que la fragilidad del empleo formal en México hace al país especialmente vulnerable a este choque externo que se combina con la debilidad de las finanzas públicas por el complejo entorno petrolero internacional.

Aseguró que, como Secretario General del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México y representante de más de cinco millones de trabajadores, respalda el objetivo de no despedir a nadie ni cerrar empresas.

Conjuntamente, planteó tres elementos para paliar la crisis económica y social de nuestro tiempo:

1.- una mesa tripartita de implementación de políticas públicas que surjan de un gran Acuerdo Nacional;

2.- que México adopte políticas fiscales que están funcionando en otros países, acompañadas del compromiso claro de la iniciativa privada de mantener las fuentes de trabajo;

3.- y que el enfoque de dicho acuerdo privilegie la preservación de las fuentes formales de empleo….

MEDIDAS DE CONFINAMIENTO AFECTARAN A DOS MIL MILLONES DE TRABAJADORES INFORMALES: OIT

En el mundo como en México, las medidas de confinamiento y de contención para hacer frente al COVID-19 amenazan con aumentar los niveles de pobreza relativa de los trabajadores de la economía informal, como 56 puntos porcentuales en los países de bajos ingresos, señala un nuevo documento informativo publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el mundo, tantos como 1.600 millones de los 2.000 millones de trabajadores de la economía informal se ven afectados por las medidas de confinamiento y de contención. La mayoría trabaja en los sectores más afectados o en pequeñas unidades económicas más vulnerables a las crisis.

Estos incluyen a los trabajadores en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultores que abastecen los mercados urbanos. Las mujeres se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destaca el informe.

Además, en numerosos países, las medidas de contención del COVID-19 no pueden ser aplicadas eficazmente porque estos trabajadores necesitan trabajar para alimentar a sus familias. Esto compromete los esfuerzos de los gobiernos dirigidos a proteger a la población y luchar contra la pandemia y pueden convertirse en fuente de tensión social en países con una importante economía informal, sostiene el informe.

Más de 75 por ciento del total del empleo informal tiene lugar en empresas con menos de diez trabajadores, incluido 45 por ciento de los trabajadores independientes sin empleados.

La mayoría de los trabajadores informales no tienen otros medios de subsistencia, por ello enfrentan un dilema que prácticamente no puede ser resuelto: morir de hambre o por el virus, señala la nota informativa. Esta situación se ha exacerbado por las perturbaciones en el suministro de alimentos que han afectado especialmente a los trabajadores de la economía informal.

Para los 67 millones de trabajadores domésticos del mundo, 75 por ciento de los cuales son trabajadores informales, el desempleo representa una amenaza tan grande como el mismo virus. Muchos no han podido trabajar, bien sea por solicitud de su empleador o por cumplir con las medidas de confinamiento. Aquellos que siguen trabajando enfrentan un riesgo elevado de contagio, al cuidar de familias en su domicilio privado. Para los 11 millones de trabajadores domésticos migrantes, la situación es aún peor.

’La crisis del COVID-19 está exacerbando las vulnerabilidades y las desigualdades existentes’, declaró Philippe Marcadent, Jefe del Servicio INWORK de la OIT. ’Las respuestas políticas deben garantizar que el apoyo llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan’.

Los países con las economías informales más grandes donde han sido aplicadas medidas de confinamiento total, son los que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. El porcentaje de trabajadores de la economía informal gravemente afectados por el confinamiento va desde 89 por ciento en América Latina y los Estados Árabes a 83 por ciento en África, 73 por ciento en Asia y el Pacífico y 64 por ciento en Europa y Asia Central.

Los países deben adoptar una estrategia múltiple que combine diversas líneas de acción en relación tanto a las repercusiones de la pandemia sobre la salud como sobre la economía, señala la OIT.

Entre sus recomendaciones, el informe destaca la necesidad de adoptar políticas que reduzcan la exposición de los trabajadores informales al virus; garanticen que las personas contagiadas tengan acceso a la atención médica; proporcionen un ingreso y una ayuda alimentaria a las personas y sus familias y prevengan los daños causados en el tejido económico de los países…..

