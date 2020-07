Urgen que se cubra el Esquema Básico de Vacunación.



Evitar que decenas de menores contraigan otras enfermedades de riesgo y se sumen a los afectados por la pandemia.



La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, solicitó que se aplique el Esquema Básico de Vacunación con los cuidados requeridos, para evitar que decenas de menores contraigan otras enfermedades de riesgo y se sumen a los afectados por la pandemia.



En sus redes sociales, la legisladora del PAN refirió información en la que el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce que la emergencia sanitaria provocó un retraso en la vacunación de 700 mil niños, debido a que los padres de familia no los han llevado a las Unidades de Medicina Familiar por temor al contagio del nuevo coronavirus.



En este contexto, Vázquez Mota expresó: ’urge que el sector salud cubra el Esquema Básico de Vacunación con los cuidados requeridos o, de lo contrario, habrá más decenas de niñas, niños y adolescentes sumados a los ya registrados por la pandemia’. Es por su derecho a la salud, sentenció.



Las senadoras Nestora Salgado García, de Morena y Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, en tanto, se sumaron a la conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis, que busca concientizar sobre los riesgos, prevención y tratamiento de esta enfermedad.



Salgado García destacó que hay cinco cepas principales de virus que causan hepatitis A, B, C, D y E. Juntas, agregó, los tipos B y C son la mayor causa de muerte, con 1.4 millones de defunciones al año.



Beltrones Sánchez señaló que sólo 42 por ciento de las y los niños en el mundo reciben la vacuna contra la hepatitis B al nacer.



De ahí la importancia de que en el Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, se subraye la importancia de aplicarles sus vacunas a nuestros niños, expresaron las senadoras.