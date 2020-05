Urgente que se destinen recursos para mejorar condiciones laborales del personal médico: Verónica Delgadillo.



· Recomienda hacer uso de recursos presupuestados para Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles y Corredor Transístmico.



· Propone que se incluyan incentivos y mejorar infraestructura.



La senadora Verónica Delgadillo propuso un punto de acuerdo en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a destinar recursos para mejorar las condiciones laborales del personal médico del país, incluyendo incentivos, la infraestructura necesaria, y el equipo médico suficiente para hacer frente a la actual pandemia.



’Tomando en cuenta la enorme relevancia que representan aquellas personas que ponen en peligro su vida para hacer frente a la actual pandemia, donde todos los días se encuentran atendiendo a pacientes con Covid-19, se vuelve fundamental que el personal médico del país cuente con todos los insumos suficientes para salvaguardar su vida, y con los incentivos correspondientes como un aumento de sueldo que les permitan desarrollar dignamente su labor’, señala la legisladora en el documento.



Asimismo, la propuesta va acompañada de la recomendación de hacer uso de los recursos presupuestados para los proyectos del Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles y el Corredor Transístmico, creyendo que las necesidades en el sector salud y de todo el personal que labora en este, debe de priorizarse por encima de dichos proyectos.



La legisladora ciudadana reconoce que la demanda por parte del personal de salud ha sido una constante durante el combate de la pandemia en nuestro país, donde, por ejemplo, personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha manifestado su preocupación ante el constante riesgo que genera la falta de insumos.



’Los cuatro proyectos mencionados no se encuentran cercanamente a su conclusión o entrada en funcionamiento, y por ende no podrían ser considerados como esenciales, ya que debido a la etapa en que se encuentran de construcción no podrían ser contemplados como necesarios para la ’conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura para asegurar la producción y distribución de servicios indispensables’, indica el punto de acuerdo.



Por lo anterior la senadora Delgadillo solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que exhorte al Ejecutivo Federal a mejorar las condiciones laborales del personal médico en el país.