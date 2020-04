Urgente un acuerdo nacional tripartito

+La UIAM entre las cinco universidades

Luego de que el pasado día 31 marzo señalara que el Movimiento Obrero propuso la instalación de una mesa tripartita, hoy el presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo reiteró que más que nunca se requiere de un acuerdo nacional tripartito, del cual no ha tenido respuesta.

Destaca el senador Aceves que se requiere ese acuerdo nacional tripartita para diseñar, implementar y evaluar, en conjunto con autoridades y representantes empresariales las políticas publicas emergentes ante la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19,



El senador Carlos Aceves del Olmo quien publico la propuesta en redes sociales hizo ver que ante la actual crisis por la pandemia del coronavirus , la Organización Internacional del Trabajo advirtió que este asunto podría costar 25 millones de fuentes de empleo a nivel global, para lo cual se deben tomar cartas .

Destaco que el Sector Obrero, integrado en el Congreso del Trabajo y la misma CTM propone una mesa tripartita para acordar medidas extraordinarias ante la crisis que ha generado el COVID-19.

En redes sociales destacó que es necesario preservar, con dialogo y responsabilidad institucional, la paz laboral y la estabilidad económica, así como diseñar, implementar y evaluar, en conjunto, las políticas públicas emergentes que permitan mantener el valor del salario.

En las mismas redes sociales informo que mediante el empleo de las tecnologías se logró realizar diversos enlaces con dirigentes sindicales y con la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Lujan, pero no se informó de los acuerdos alcanzados.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aclaró sobre los despidos y el virus. Según la dependencia, todos los despidos que se den a raíz de la enfermedad son injustificados e ilegales.

De acuerdo con Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, no existe fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Por eso, la STPS llamó a todas las empresas que han cometido malas prácticas a rectificarlas. Además, llamó a los trabajadores a denunciar cualquier abuso ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Obviamente, un patrón no puede obligarte a hacer nada. Pero, sí hay una relación laboral entre patrón y trabajador. De hecho, la Ley Federal del Trabajo dice que ’desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado’ es causa para un despido justificado….

LA UAM, ENTRE LAS CINCO MEJORES UNIVERSIDADES DE MÉXICO

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se ubicó entre las cinco mejores instituciones de educación superior de México, de acuerdo con la evaluación de America Economia Intelligence, que realiza los rankings más relevantes en América Latina.

La Casa abierta al tiempo obtuvo la cuarta posición en el listado de Mejores universidades de México 2020, con un puntaje de 74.03 que refleja el equilibrio de su proyecto educativo en las siete dimensiones evaluadas por el organismo: Calidad Docente (30 por ciento); Investigación (20 por ciento); Prestigio (15 por ciento); Internacionalización (15 por ciento); Oferta de Posgrado (10 por ciento); Acreditación (cinco por ciento), e Inclusión y Diversidad (cinco por ciento).

La Institución ’hace suyo el cuarto lugar en el índice de calidad académica y el tercero en el de formación de la planta docente, con 47.8 por ciento, con la mejor proporción de académicos con Doctorado dentro del claustro’.

De acuerdo con el informe de gestión de 2019 del doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, el profesorado suma tres mil 37 catedráticos, de los cuales más de 88 por ciento tiene grados de maestro o doctor; de ellos más de 38 por ciento pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

La Universidad cuenta con 262 cuerpos académicos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyos resultados y productos de indagación se publican en revistas indizadas de reconocimiento internacional y en libros debidamente dictaminados.

Más de 73 por ciento de los posgrados es reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), además de que la Institución logró un egreso acumulado de 181 mil 889 profesionales en todos los niveles, lo que significó un aumento de 2.8 por ciento respecto del año anterior.

En 2019 concluyeron los procesos de acreditación –por parte de organismos evaluadores– de 40 planes de estudio de licenciatura, lo que demuestra el esfuerzo permanente que realiza la Institución para contar con una oferta académica que cumpla los estándares de calidad que enuncia el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior.

La UAM, así como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Politécnico Nacional (IPN) han aparecido en las primeras posiciones del ranking desde su primera versión en 2012.

Como fuentes fueron empleados los últimos datos disponibles a enero de 2020 de Execum-UNAM, Conacyt-Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), Conacyt-Sistema Nacional de Investigadores, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y de distintos rankings internacionales, además de información reportada por 40 universidades correspondiente al periodo 2018-2019…..

EL TRABAJADOR DE LA SALUD ES MAS IMPORTANTE QUE EL TRABAJO: OIT

El personal y los sistemas de salud están desempeñando un papel vital en la lucha mundial contra el COVID-19; se necesitan medidas especiales para protegerlos y apoyarlos, por ello hay formas de protegerlos.

Un articulo de Christiane Wiskow y Maren Hopfe, del Departamento de Políticas Sectoriales de la OIT, señala que en muchas ciudades afectadas por el brote de la enfermedad provocada por el COVID-19 se ha instalado un ritual vespertino: a una hora convenida, la población aplaude y hace sonar cacharros desde ventanas y balcones a modo de agradecimiento a los muchos trabajadores y trabajadoras de la salud que se debaten contra el COVID-19.

Cada día, el personal sanitario de todo el mundo batalla desde la primera línea para contener el virus y salvar vidas. Las imágenes de esas personas exhaustas luchando por salvar a sus pacientes han conmovido al mundo. La seguridad y salud de este personal es fundamental para que puedan realizar su trabajo durante esta crisis. Por lo tanto, su protección debe ser una prioridad.

Señalan que es de suma importancia garantizar la seguridad y salud del personal de salud y el personal de apoyo (por ejemplo, quienes se ocupan de la lavandería, el personal a cargo de la limpieza y de la eliminación de los desechos médicos).

La información sobre la transmisión de la enfermedad debe difundirse lo más amplia y rápidamente posible entre los trabajadores de salud, incluida la referente a las directrices más actualizadas, las medidas para prevenir el contagio y la forma de aplicarlas. El diálogo entre el personal sanitario y los empleadores es determinante para que las medidas y los procedimientos se apliquen correctamente.

Es crucial que dispongan de equipos de protección personal, y de instrucciones y formación sobre cómo utilizarlos correctamente. Además, debería haber la mayor disponibilidad posible de pruebas de detección de la infección por el COVID-19, para preservar la salud del personal y la seguridad del paciente.

La pandemia sitúa al personal sanitario en situaciones de exigencia excepcional. Están sometidos a un enorme volumen de trabajo y en ocasiones se ven en situaciones traumáticas y frente a decisiones difíciles, con una tasa de letalidad sin precedentes, y además deben convivir con el temor a contraer la enfermedad o a propagarla entre sus familiares y allegados.

En situaciones de emergencia, el personal de salud tiene que trabajar en situaciones irregulares y en ocasiones atípicas. En el marco de la respuesta al brote, buena parte de este personal está afrontando una inmensa carga de trabajo adicional, horas de trabajo prolongadas, y falta de periodos de descanso.

Para luchar contra la pandemia, varios países han reaccionado recurriendo a asistencia profesional de corta duración, aunque también a voluntarios y a otros sectores, como el de las fuerzas armadas, estudiantes de medicina o enfermería, o a trabajadores de salud jubilados.

Es preciso invertir en todos los sistemas de salud, para que puedan contratar, desplegar y mantener a un número suficiente de trabajadores de la salud bien formados, respaldados y motivados. La pandemia causada por el COVID-19 vuelve a poner de manifiesto la acuciante necesidad de una fuerza de trabajo sanitaria fuerte, como elemento de todo sistema de salud resiliente, un aspecto ahora reconocido como fundamento esencial de la recuperación de nuestras sociedades y economías, y de la preparación para futuras emergencias sanitarias.

