Usa Félix Salgado el Coronavirus para promover su imagen rumbo a la gubernatura

Acapulco, Gro., 21 de marzo de 2020.- Contrario a las puntuales recomendaciones de las autoridades de salud, en forma irresponsable el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, difundió un video en sus redes sociales donde muestra su acuerdo para que la población ignore los protocolos para hacer frente a la pandemia del coronavirus que ha dejado miles de muertos en el mundo.



Muy a su estilo, brabucón y fantoche, el conocido "diputado costales", quien en su anterior cargo como miembro de la cámara alta fue detenido por golpear a un policía en estado etílico en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, concentró a una docena de comerciantes ambulantes e incluso a un corredor a los pies del Asta bandera en plena costera Miguel Alemán a quienes azuzó como "representante popular".



En su mensaje, el ex alcalde de Acapulco, en cuya administración se detonó la violencia con el enfrentamiento en la colonia Garita, dijo a los presentes que lo vitoreaban, que solo la Secretaría de Salud Federal es la única que puede ordenar.



"Amigas y amigos, estamos en Acapulco el puerto más bello del mundo, la secretaría de salud federal es la única autorizada para decretar lo que tengamos qué hacer y lo vamos a asumir con mucha responsabilidad, mientras tanto nadie más puede impedir las labores de trabajo. Acapulco vive del turismo y la gente trabajadora tiene derecho a subsistir, vamos a continuar trabajando".



"Yo como representante popular de Guerrero tengo que estar cumpliendo con mi tarea legislativa, pero también ponerme al frente de la gente para eso nos eligieron, que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temores, vamos a seguir trabajando con mucha responsabilidad", dijo.



Insistió el senador, que en la pasada sesión de la cámara alta pidió que no sean cobardes a los integrantes de otras corrientes por la pandemia del Covid-19, que solo la secretaria de salud federal será la que determine la suspensión de actividades "nadie más" y luego reiteró "no caigamos en la psicosis, no caigamos en los miedos, aquí estamos. Acapulco los espera con los brazos abiertos", remató.



En Acapulco se tienen confirmados 3 casos del llamado virus del Wuhan y en Chilpancingo uno más con lo que suman cuatro los contagios y diez más sospechosos.