USA Y Canadá se unirán en el futuro

Es inevitable que el fútbol a nivel mundial está evolucionado… La globalización desde hace muchos años ha generado modificaciones en diversos sectores del mundo, principalmente en el factor económico. En los deportes no ha sido la excepción, caso particular el fútbol en el continente Americano. Se espera que en un futuro a corto plazo se consolidé la unión de las ligas de Estados Unidos con Canadá, y probablemente, a mediano plazo, se adjunte la Liga de México.



El modelo de fútbol de la MLS ha hecho crecer este deporte en Estados Unidos, y aunque aún no logra posicionarse entre las mejores ligas del mundo, a nivel económico se ha vuelto cada vez más atractiva. Para los inversionistas a éste deporte les atrae su estabilidad financiera, además de su alto valor en rentabilidad. Entre lo proyectado está que entre la Liga de USA y Canadá se junten treinta franquicias.



La mayoría de las ligas del mundo tienen un promedio de 20 equipos, la MLS piensa en revolucionar y pensado en grande, es por ello que desean contar con treinta equipos. La meta es ambiciosa, pero al ser una de las economías más grandes del mundo seguramente podrán conjuntar el proyecto. Su principal modelo de negocios son otras exitosas ligas como la NFL y la NBA, las cuales se han colocado como grandes marcas en el mapa mundial.



El plan aún no está consolidado al cien por ciento debido a que la fusión requiere ser aprobada por la Concacaf. Otro aspecto importante a considerar es organizar un calendario que favorezca evitar los largos viajes. Una idea es eliminar la opción de jugar cada 15 días en casa. Si se consigue el apoyo de Concacaf el debut sería en la temporada 2022, es decir, a partir de éste momento contarán con cuatro temporadas de experiencia previo a la fusión.



El punto máximo de ésta Liga está planeado para el 2026, justo cuando se realizaría la Copa del Mundo entre México, Estados Unidos y Canadá. La intención es mostrar una gran unión previo a la fiesta más importante del balompié. En el aspecto financiero obviamente traerá importantes ganancias a los clubes, el factor deportivo seguramente también se verá beneficiado al avanzar la competencia entre estos países.