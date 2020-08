Usan a la afición de Apan: si equipo de fútbol triunfa, tendría que cambiarse de sede

Hace unos días se anunció la creación de Azores de Hidalgo Fútbol Club como equipo de segunda división con sede en Apan, la cual se caracteriza por tener talentos en el fútbol no profesional -amateur-; sin embargo, la falta de infraestructura deportiva y física deja dudas sobre si el paso anunciado con bombo y platillo será efímero dada la plaza donde se instalan.



El equipo fue fundado en 2017 participando en las competencias del Sector Amateur de la FMF, sin embargo, el 29 de julio de 2020 consiguió formar parte del fútbol profesional al ser anunciado como uno de los nuevos equipos de la Liga Premier, luego de conseguir la franquicia que anteriormente le pertenecía a Real Zamora, la cual había estado congelada durante un año porque carecía de infraestructura deportiva.



Pablo Gutiérrez Galván, propietario de la franquicia que ahora jugará en Apan, ha sido presidente municipal de Zamora, Michoacán. Antes de ello, recibió apoyos millonarios por parte de Sagarpa mediante el Comité de Agroindustria y Productores de la Fresa. También tiene familiares que han sido beneficiados incluso con notarías en Guanajuato.



También fue sujeto de escándalo y mereció una investigación en la Revista Proceso por la opacidad del Centro de las Artes de Zamora, inversión millonaria patrocinada por el expresidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún.

Limitados para crecer



Si bien la franquicia es nueva y difícilmente conseguirá éxitos como parte de su curva de aprendizaje, se encuentra impedida para seguir avanzando en el corto plazo.



La razón, que a reserva de que sea nuevamente sancionada por no contar con infraestructura deportiva, sus instalaciones no le permitirían un eventual ascenso de división.



Según las reglas de la Liga Premier, entre otros rubros, los estadios necesitan la capacidad de aforar 20 mil espectadores: ni la Unidad Deportiva Ángel Losada ni el “estadio” Pulques León ubicado en Apan cuentan con la capacidad para recibir una décima parte del requerimiento.



De esta forma, en caso de que se tratase de un proyecto deportivamente exitoso, al equipo no le quedaría otro remedio que cambiar de sede, toda vez que la exigencia para ampliar sus instalaciones requiere de un espacio mucho más amplio en un periodo corto de tiempo cuyo requisito no se podría cumplir.



La mano de Grupo Modelo



Con la intención de cambiar la imagen sobre una mala planeación que permitió que la cervecera operara en Apan pese a estar en una región catalogada con los mayores niveles de estrés hídrico del país (falta de agua) según la internacional WRI, la firma invirtió 24 millones de pesos en la remodelación de la Unidad Deportiva Ángel Losada.



Y es que para Grupo Modelo en Apan, su producción anual de 1,200 millones de litros tiene una huella hídrica de 300 litros de agua para cada litro elaborado de cerveza, según los datos de Naciones Unidas; sin embargo, solamente el 60% del total de insumos saldrá de la región, es decir, que su consumo se estima en por lo menos es de 591.8 mil metros cúbicos de agua.



La cifra anterior equivale a que el consumo de agua es por lo menos 7 veces superior a la recarga natural de los mantos del acuífero 1320 Apan según datos de la Conagua, es decir, que en el mediano plazo, los habitantes son quienes padecerán la falta de agua (la empresa instalará sus propias bombas para no padecer del vital líquido).



Existen diversas asociaciones y agrupaciones que han ingresado amparos por la desertificación que provocará la operación de dicha empresa, generando poco empleo además (de 1,200 vacantes poco más de 300 serían para hidalguenses).



Alcaldesa también quiere lavarse la cara



Además del intento de Grupo Modelo por lavarse la cara ante el abuso del recurso hídrico que limitará a los habitantes de Apan y alrededores, la alcaldesa de Apan, señalada por tener una de las peores administraciones de la entidad en el estudio EARanking Alcaldes 2019, por opacar sus ingresos que percibe por parte del ayuntamiento, entre otros asuntos, también quiere limpiar su mala gestión con el proyecto deportivo.



Para ello ha puesto en marcha una “campaña” en la que a través de perfiles falsos, difunde desinformación en redes sociales. Aquí algunos ejemplos: