Usan desechos del café para cuidado de la piel

El exquisito café, esa bebida caliente, aromática, placentera, estimulante y energética que se ha vuelto indispensable para el inicio de una nueva jornada en este vertiginoso mundo globalizado, pero que también se consume después de la comida o a media tarde, es ahora ingrediente fundamental en la cosmética natural o bio que está inundando este vasto nicho del mercado internacional.



La verdad es que parece lógico, porque si el líquido negro que tanto gusta es siempre un buen aliado para despabilar y mantener alerta a cualquiera, ¿por qué no sería estimulante y antioxidante también para la piel?



El cosmetólogo danés Mikkel Khudsen y el empresario Simon Krag Christensen, fundaron en 2016 la firma vegana nacida en Copenhague, Grums Aarhus, con una mentalidad sostenible, sin comprometer la calidad, el aspecto, la sensación o el efecto del producto; su objetivo es demostrar que los granos de café reciclados pueden tener más beneficios de los que se piensa para la epidermis.



En Aarhus, su ciudad natal, establecieron la marca de cosméticos Grums Aarhus de productos para el cuidado de la piel, sostenibles y de alta calidad, elaborados con café molido orgánico local. Tomaron en cuenta que, cuando se prepara un café, menos del uno por ciento de sus nutrientes terminan en la taza, y más del 99 por ciento de sus elementos vigorizantes se quedan en el sedimento, por lo que decidieron utilizar esos residuos para elaborar sus artículos.



Como el consumo de café en Dinamarca es de más de dos mil 500 millones de tazas de café al año, es decir 8.7 kilogramos per cápita en ese mismo periodo, lo que representa unas 50 toneladas de café molido en igual lapso, Grums Aarhus recolecta los residuos del grano de cafeterías y restaurantes locales –en especial de La Cabra Coffee Roasters, establecimiento reconocido internacionalmente por la calidad de los granos que utiliza- después de lo cual los secan, hacen un control de calidad de todos sus asientos de café y los clasifican antes de mezclarlos con ingredientes naturales seleccionados de alta calidad para fabricar sus productos.



Khudsen y Krag Christensen encargaron a especialistas una investigación acerca de lo que el café podía hacer sobre la piel, la cual reveló su efectividad para lograr más luminosidad, mejorar la firmeza y la elasticidad, además de que los sedimentos del aromático grano tienen propiedades antiinflamatorias y mejoran la circulación.



Así, la marca descubrió que también son un gran exfoliante y una fuente rica en antioxidantes, a la vez que aumentan la regeneración celular natural de la piel; estos resultados llevaron a Grums Aarhus a la conclusión de que los posos del café básicamente poseen muchas de las características que las principales marcas de cosmética están intentando crear artificialmente y añadir a sus productos utilizando químicos; al emplear café molido en lugar de micro perlas (pequeñas partículas de plástico de menos de un milímetro de diámetro que debido a su minúsculo tamaño no pueden ser filtradas, retenidas y eliminadas en las plantas de tratamiento de aguas negras y por ello terminan contaminando ríos, lagos y mares), simplemente beneficia al medio ambiente, así como a los consumidores.



Khudsen y Krag Christensen están convencidos de que el cuidado de la piel se puede combinar con procesos de fabricación respetuosos del medio ambiente, de manera que exigen a todos sus socios exactamente lo mismo en cada parte de su cadena de valor, desde la recolección del café molido hasta la elección selectiva de ingredientes naturales y de calidad, además de un embalaje sustentable.



Esta firma cosmética creó todo un catálogo de producto de lujo de alta calidad a partir de los desechos del café, que son capaces de beneficiar en varios aspectos la piel, cuyo cuidado es parte importante para las mujeres, pero desde hace dos décadas también para los hombres. La filosofía detrás de la marca se basa en tres pilares fundamentales: altos niveles de calidad, sostenibilidad y transparencia. Y sus productos -exfoliantes, mascarillas, cremas y sueros- están teniendo un éxito insospechado en un mercado tan competido.



Otro de los puntos fuertes de Grums Aarhus es que optó por empaques confeccionados a base de plantas, lo cual supone que todos sus envases estén manufacturados con elementos procedentes de la caña de azúcar; de igual forma las traducciones y explicaciones de cada uno de los ingredientes usados pueden encontrarse en su sitio web, a fin de que el cliente obtenga información de las sustancias que entrarán en contacto con su piel.



Cosmética natural con café



Hace más de 200 años (1819) el químico y médico alemán Friedlieb Ferdinand Runge aisló una sustancia traslúcida cristalizada de los granos de café a la que llamó cafeína, un ingrediente vigorizante que estimula los sistemas cardiovascular, digestivo y nervioso, de suerte que es un buen digestivo y energético natural para deshacerse de la pesadez de una comida abundante o para animarse agradablemente en una charla de amigos; de esta aromática bebida, consideró Runge, una o dos porciones son suficientes.



La dermatóloga, diseñadora de fórmulas y protocolos cosmocéuticos innovadores (productos con formulaciones más cercanas a los fármacos y a la ciencia, que a la cosmetología), experta en eficacia y seguridad de productos cosméticos, así como fundadora de la marca Meder Beauty Science con sede en Suiza, Tiina Orasmäe-Meder, explica en su libro Beauty Science (Ciencia de la belleza) que la molécula de cafeína es relativamente pequeña, por lo tanto, puede penetrar profundamente en la piel y en pocos minutos llega a la grasa subcutánea; esto hace que la cafeína sea uno de los ingredientes más populares en cosméticos dirigidos a combatir la hinchazón, la celulitis, la tez opaca, los cambios relacionados con la edad y en los productos anti grasa para el rostro.



Asegura la especialista que en los productos para el área alrededor de los ojos y para la cara, la cafeína ayuda a eliminar el edema ya formado o a prevenirlo en el futuro, combate eficazmente las bolsas debajo de los ojos y tonifica ligeramente la piel, haciéndola más vigorosa y joven. Para tener efectos más visibles y prolongados, la dermatóloga recomienda el suero con una concentración de tres a cinco por ciento de cafeína.



Orasmäe-Meder asegura que la cafeína es recomendable en los cosméticos para la piel seca debido a su capacidad de estimular la síntesis de colesterol, el lípido necesario para crear un manto protector en la superficie de la epidermis y, por la misma razón, el componente tónico a menudo se agrega a los agentes antienvejecimiento, porque con la edad la piel produce lípidos más lentamente y de peor calidad, y si bien la cafeína no elimina este problema, sí lo reduce significativamente porque ayuda a que la piel se recupere más rápido al estimular procesos regenerativos, por ejemplo, después de una quemadura solar.



Sin embargo, advierte que se debe prestar atención a la concentración de cafeína en la composición de los tratamientos a base de esta sustancia e indica que el óptimo es de uno a cinco por ciento, lo cual es bastante en comparación al café recién hecho, que tiene una concentración de cafeína de apenas superior al 0.2 por ciento. Por lo tanto, no se debe confiar en el efecto mágico de la cafeína.



Con esta información ya puede disfrutar los beneficios del aromático café en todas sus formas.