Usan tráiler para almacenar cuerpos en ISSSTE en Iztapalapa

Ciudad de México.08 mayo, 2020.-A falta de espacio para guardar cuerpos, en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del ISSSTE rentaron un tráiler para almacenarlos.

De acuerdo con empleados de este nosocomio, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa y dedicado a la atención de pacientes con Covid-19, el vehículo ya lleva dos semanas en las instalaciones.

Detallaron que es utilizado para guardar los cuerpos que tienen mayor tiempo en el sitio, y esto, dijeron, suele ser por tres razones: los familiares se tardan en conseguir servicios funerarios para sus seres queridos debido a carencias económicas o no hallan a quien les otorgue la asistencia; y otras veces son abandonados.

Según fuentes, los cuerpos han pasado hasta cuatro días en el sitio, por diversas situaciones.

En el interior del hospital, los cadáveres son trasladados con camillas y para que sean subidos al tráiler se utiliza una grúa horquilla o montacargas.

REFORMA posee fotografías del traslado de los difuntos hasta el vehículo, en las que se observa que al menos cinco personas con equipo de protección son las que realizan la labor de enfilar a los muertos que se encuentran dentro de sacos negros.



También se indicó que si los cuerpos no son reclamados, este tráiler pude realizar viajes para llevarlos hacia algún destino.



El área de Comunicación Social del ISSSTE, hasta el momento, se limitó a confirmar que el vehículo fue adquirido por el instituto debido a la tardanza de familiares para llevarse a sus pacientes.



También se refirió que la unidad cuenta con sistema de refrigeración para conservar el mayor tiempo posible los cadáveres.

Sin embargo, el área no ha aclarado el promedio de defunciones diarias en este centro de salud; cuál es el costo de la renta del tráiler; cuánto tiempo se pueden almacenar los cuerpos en esta unidad; cuántos cuerpos puede resguardar y las dimensiones de este medio de transporte.