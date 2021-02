¿Usar doble cubrebocas reduce el riesgo de contagiarse de Covid-19?

Asegurarse de que el cubrebocas está ceñido a la cara y usar dos mascarillas reduce de manera significativa la exposición de una persona al coronavirus, mostraron el miércoles experimentos de laboratorio descritos por autoridades sanitarias de Estados Unidos.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés) realizaron en enero experimentos para ver cuánto protege el usar una mascarilla de tela sobre una de procedimientos médicos de tres capas, o anudar las cintas de las orejas de una mascarilla quirúrgica y luego plegar el material excesivo cerca de la cara.



Hallaron que ambos métodos ayudaron a reducir la exposición a aerosoles potencialmente infectados en más de un 90% en simulaciones de laboratorio.



Los resultados de un experimento demostraron que la mascarilla de procedimientos médicos sin nudos bloqueaba un 42% de las partículas de una tos simulada, y la mascarilla de tela bloqueaba un 44.3%.



La combinación de dos mascarillas bloqueaba un 92.5% de las partículas tosidas.



En otro experimento, los CDC intentaron simular la propagación del Covid-19 durante la inhalación cuando una o ambas personas usan mascarillas de forma correcta.



En el primer escenario, cuando solo una de las fuentes de aerosoles usaba mascarilla, hallaron que la exposición se reducía en un 82.2% con una mascarilla doble y un 62.9% con una mascarilla quirúrgica anudada, plegada con un ajuste ceñido.



Cuando la fuente y el receptor de los aerosoles respiratorios simulados usaban mascarillas dobles, o mascarillas médicas anudadas y plegadas, la exposición del receptor se reducía un 96.4% y un 95.9%, respectivamente, mostraron los experimentos.



Los datos subrayan que un ajuste ceñido sin espacios en torno a los costados o el uso de una segunda mascarilla de tela para mejorar el ajuste de la primera aumenta la eficacia general y reduce el riesgo de transmisión del virus, dijeron los CDC.



¿Es mejor usar dos mascarillas?

A la hora de protegerse contra las nuevas variantes del coronavirus, usar dos mascarillas podría ser mejor que utilizar solo una.



El principal experto de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, ha recomendado que la gente común use doble mascarilla.



Reuters reunió a un grupo de expertos sanitarios para plantearles preguntas sobre el coronavirus, incluida cuál consideran la forma "correcta" de cubrirse la cara.



Los médicos, así como los profesionales de la salud pública, dijeron que cualquier protección es mejor que ninguna.



"El tipo correcto de mascarilla es aquella que se usa de manera constante sobre la nariz y la boca cuando se está en un espacio público", afirmó el doctor Matt Binnicker, presidente de la Sociedad Panamericana de Virología Clínica.



En este punto, deberíamos centrarnos más en lograr ese objetivo que preocuparnos por la doble mascarilla".



Si opta por usar mascarillas en capas, aquí hay algunos



Ambiente de riesgo

El tipo y la cantidad de mascarillas que uno necesita dependerá del lugar al que uno vaya, según el doctor Josh Schiffer, profesor del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson.



"Es más importante usar la mascarilla de manera efectiva y consistente cuando se encuentra en entornos de un alto riesgo de evento de súper propagación", dijo.



Schiffer recomienda usar una máscara de tela al pasear al perro, por ejemplo, y usar una KN95, N95 o mascarilla doble cuando vaya a la oficina, tienda de comestibles o clínica.



Material

"Si se usan correctamente, todas las mascarillas son efectivas", dijo Lawrence Gostin, director del Instituto O’Neill de Derecho de Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown. Pero el material y el ajuste de una mascarilla pueden marcar una diferencia mayor que el número que se usa.



"El uso de ’doble mascarilla’ es vago porque no sabemos de qué material son ni su ajuste", apuntó Gostin, señalando que las mascarillas quirúrgicas y las KN95 funcionan mejor.



Los expertos coincidieron en que una mascarilla facial eficaz debería tener varias capas.



"En este momento, los CDC recomiendan usar una mascarilla con dos o tres capas", dijo el doctor Raed Dweik, presidente del Instituto Respiratorio de la Clínica Cleveland. "Si su mascarilla ya tiene varias capas, no es necesario aplicar una doble mascarilla".



Orden de las mascarillas

Cuando se usa una doble mascarilla, el doctor Charles Holmes, director del Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Georgetown, recomienda usar la más efectiva en el interior. Por ejemplo, se debe usar la mascarilla quirúrgica sobre la mascarilla KN95 o la mascarilla de tela sobre la mascarilla quirúrgica.



Sin embargo, el mayor consejo de Holmes es simplemente cubrirse la cara, sin importar cómo se vea.



"La mejor mascarilla es una que se usa de manera constante y adecuada", afirmó.



