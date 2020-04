Usar o no cubre bocas

Mientras que expertos chinos, europeos, de EU y las secretarías de salud de los estados y municipios insisten en la conveniencia de que toda la población debe obligadamente usar cubre bocas, vemos que el subsecretario de Salud federal, Gatel sigue patinando en la conveniencia o inconveniencia de usar tal artefacto.

De seguir confundiendo a la población, seguiremos viendo a cientos de personas en la calle sin protección solo porque escucharon a Gatel en su conferencia de la tarde, decir que no y sí al cubre bocas.

Es decir, este funcionario recurre al doble lenguaje en los mensajes que a la población ofrece, y que puede llevar a los ciudadanos a tomar decisiones contrarias a las indicaciones de los gobiernos estatales y municipales, como fue el caso de los túneles sanitizantes, donde su opinión solo fue de rechazo y jamás ponderó este método como útil para prevenir la epidemia de Covid-19.

Es decir, en lugar de decir que se utilicen todas las medidas a la mano para reducir los contagios, sigue descalificando algunas que desde los estados y municipios se están implementando.

Si la jefa del gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha dicho que desde hoy los cubre bocas son obligatorios en esta demarcación, mañana podrá encontrar ciudadanos que escucharon a Gatel decir que en algunos casos no es de utilidad o porque algunos no lo saben usar y por eso no deben ponérselo.

El problema es cuando la población ya está convencida de la utilidad de usar esta medida de protección, el funcionario vuelve a discutir el tema, en lugar de respaldar las medidas de otras autoridades.

Gatel es el funcionario que a veces dice que no y otros que sí, y mañana podrá cambiar de opinión, igual con las fechas que maneja de las fases de la pandemia.

Lo que sí es cierto es que un buen porcentaje de la población ya usa el cubre bocas como medida de protección, y otros han agregado lentes protectores o mascarillas de elaboración manual, porque algunos expertos han sugerido que también se cubran los ojos, antes que descalificar el uso de cubre bocas.

Afortunadamente la población mexicana es genial cuando se trata de usar la inteligencia para su beneficio, por eso hacen sus cubrebocas y sus mascarillas de diferentes materiales, sin importar tanto la estética como la utilidad.

Y mientras desde la federación también se mandan mensajes de que no se impida el libre tránsito de la población, pero a la vez piden que ésta se quede en casa, los presidentes municipales no tienen más opciones que endurecer las sanciones en contra de quienes sin ningún motivo sigan saliendo a la calle sin guardar la sana distancia ni el distanciamiento social.

Algunos presidentes han llegado a la medida de impedir el paso a su municipio, y otros han endurecido las medidas, como la de Tixtla y San Marcos, cuyas sanciones son económicas para quienes sigan saliendo a la calle sin respetar la sana distancia.

Por lo mientras, en Chilpancingo el presidente municipal seguirá realizando el operativo rastrillo para detener y multar a quienes consuman bebidas embriagantes en la calle sin respetar las medidas que pretenden detener los contagios del covid-19.

La razón es que en la capital se han incrementado de manera alarmante los casos positivos de coronavirus, y se corre el riesgo de que los enfermos saturen los hospitales que fueron habilitados para atender a pacientes con covid-19, y de que sigan en aumento los decesos a causa de esa enfermedad.

Antonio Gaspar ha demandado la comprensión de la gente, pero ha señalado que es necesario endurecer las medidas para cuidar la salud de los chilpancingueños, porque hay una importante cantidad de personas que están acatando la recomendación principal de quedarse en casa para no aumentar los contagios, y por irresponsabilidad de otras pudieran sufrir consecuencias por los daños que ocasiona a la salud el virus del Covid-19.

El presidente de Chilpancingo resaltó que de ser necesario el gobierno municipal utilizará la fuerza pública para garantizar la salud de la población.

El alcalde capitalino celebra que la Sedena y la GN ayuden en los patrullajes en Chilpancingo y ayuden a que la gente haga consciencia de la gravedad del coronavirus Covid-19, además porque los respetan más.

En Chilpancingo, señaló, será a mitad y al final de mayo cuando se presente el mayor número de casos, y espera que las cifras no sean tan dramáticas, mientras su gobierno seguirá realizando las medidas que ayuden a frenar en la capital el número de contagios.