USD$309 millones por residencias médicas en Cuba

Hugo López, más regalos a los cubanos

• CDMX y Veracruz, pagaron a Díaz Canet

• Negocio sucio de becas en el extranjero

• Médicos mexicanos pagan todo en la Habana



La verdadera grandeza, no necesita la humillación del resto.

Amado Nervo (1870-1919) Poeta, novelista y ensayista mexicano.





’Esto es lo que hay. Si estas personas decidieran tomar las plazas disponibles en la República de Cuba, pues sería magnífico. Si es que esto les convence, pero son libres de declinar y si quieren estudiar una especialidad médica en México, el próximo año pueden desde luego volver a concursar en el examen’, así sentenció el doctor en filosofía encargado de la lucha contra la pandemia en México, Hugo López.

La orden es tajante: los médicos que no acepten realizar su especialidad en Cuba, tendrán que volver a presentar el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, la ENARM el próximo año. Al rechazar el viaje, pierden el lugar que ganaron.

¿Por qué Cuba?

Un poco de historia reciente. Durante el año pasado, se le regalaron al gobierno de Cuba, más de 220 millones de pesos para que médicos de ese país apoyaran los ser vicios sanitarios mexicanos para enfrentar la pandemia de Covid19. Fue en dos tandas.

No conformes con ello, ahora el dinero de esas becas que prometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estará destinado para el gobierno de Miguel Díaz Canel. De esa manera, miles de médicos tendrán obligatoriamente ir a la Habana para una especialización y así regresar a México para hacer su especialización ’en serio’.

El pequeño dictadorcillo, que funge como subsecretario de Salud, Hugo López, ve un filón ideológico y financiero en 18,229 residencias médicas. No le interesa la preparación de nuestros médicos. Sólo el crear lazos con Cuba.

El año pasado 9,480 plazas de residencias se entregaron a jóvenes mexicanos en el país, para realizar especializaciones y prácticas en diversos hospitales del sector público. Si no lo hacen, simplemente se quedan como médicos generales. Para ése año, AMLO prometió duplicar la cifra y así se generaron 18,229 residencias médicas, que están enfocadas a atender víctimas del Covid19.

Pero fue un engaño. No son becas para estudiar en el extranjero. Son becas obligatorias para ir a Cuba. Cada estudiante son 17 mil dólares anuales, según me han informado. Esto representa una friolera de 309 millones de dólares; más de 600 millones de pesos. Por si fuera poco, ni les pagan el viaje a la isla, ni la estancia. Sólo le pagan al gobierno cubano.

Ese dinero, no es propiedad de Hugo López. Es producto del esfuerzo de millones de mexicanos que pagan impuestos.

Obligar a nuestros estudiantes a hacer cursos en Cuba, obligatoriamente, es un ataque a su libertad. Las becas deben ser a todos los países. Si alguien quiere Cuba, pues que se vaya a ese país. Que el dictadorcillo no mancille la libertad de elegir de los médicos. Esto, definitivamente, viola sus derechos humanos, cosa que no entiende el subsecretario de Salud.

PODEROSOS CABALLEROS

CINEMEX

Ante la falta de estrenos en cartelera y la falta de cinéfilos en las salas, Germán Larrea, líder de Cinemex, tomó la decisión de cerrar todas sus salas en Puebla y otros estados del país. El cine sobrevivió a catástrofes, la aparición de la televisión, las películas en vhs, dvd y otros formatos. Sin embargo, el covid19 y el streaming lo está desapareciendo. Los empleados de ese corporativa, alrededor de 450, quedarán sin trabajo.

SUBCONTRATACIÓN

El sector patronal lanzó la tercera llamada para que el gobierno aplace a iniciativa de subcontratación enviada el Congreso, ante la peor crisis que enfrenta la economía nacional y las empresas. Estimó que han cerrado más de un millón de unidades económicas, entre oficinas, tiendas de la esquina, empresas (MiPynes), entre otras, y el escenario podría empeorar si no hay incentivos al empleo y la inversión. En el Foro Impacto de la Subcontratación en el Economía, los presidentes de Coparmex y The American Society of México, que encabezan José Medina Mora y Larry Rubin, respectivamente, coincidieron en que el sector productivo requiere certidumbre para mantener sus operaciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SANTANDER

En junio de 2020, Santander Universidades, liderado por Arturo Cherbowski, lanzó un programa para beneficiar a estudiantes, profesores y administrativos de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, presidido por Raúl Martínez, que engloba a 122 universidades de todo el país, por medio de cursos en línea creados en conjunto con la UNAM, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Fundación Educación Superior-Empresa y TrepCamp.

