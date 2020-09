Uso de cubrebocas y medidas de sana distancia deben ser obligatorias para la población: Misael Uribe Esquivel

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO LUNES, 07, SEPTIEMBRE, 2020, 08:58 hrs.

La receta perfecta para la reactivación económica es tener una comunidad informada y participativa por lo que es importante brindar información a la gente, educar y compartir conocimientos entre los colaboradores de las empresas sobre los riesgos del Covid-19 y las medidas de protección.

’Lo que nos espera después de la pandemia es luchar contra las secuelas socioeconómicas provocadas por el COVID-19, posiblemente vendrá una crisis mundial y recesión, en este contexto el uso del cubrebocas y las medidas de sana distancia deberían de ser obligatorias en la población, así lo aseveró el Dr. Misael Uribe Esquivel, Director de Médica Sur, durante el webinar COVID-19 reactivación económica, Una visión integral.



Por su parte, El Dr. Alexei González-Estrada, especialista de Mayo Clinic Florida, señaló que deben seguir estrictamente las recomendaciones para tener ambientes más seguros, respetando las medidas de distanciamiento social, lavarse las manos, hacer telemedicina, tener empleados trabajando desde su casa y salir solo lo necesario.



’Estamos en favor de la apertura económica, pero es importante vigilar cómo nos movilizamos con la utilización de cubrebocas y gel y sólo salir cuando lo necesitemos, además ayudar a las empresas a replicar el cuidado a sus empleados’, así lo destacó el lic. Héctor Valle de FUNSALUD

Erik Hagsater dijo que Chinoin Laboratorios farmacéuticos ha trabajado ininterrumpidamente en sus plantas durante toda la pandemia tratando de evitar los contagios entre los 1400 empleados, seleccionando a los grupos más vulnerables para dejarlos sin actividad para protegerlos, pero conservando sus prestaciones al 100%.



Asimismo indicó, que la empresa ha adoptado un esquema desinfectando y limpiando las áreas de trabajo de manera rigurosa, utilizando el cubrebocas, caretas, colocando estaciones de gel, tapetes y siguiendo la sana distancia, brindándoles transporte seguro a sus casas a los empleados, así como realizando pruebas cada 15 días, aislando a los posibles contagiados.



Entre las acciones esenciales se ha cuidado el capital humano, realizando home office y creando grupos de brigadistas Anti-covid y brindando acompañamiento emocional a los empleados que lo requieran.



El ingeniero Hágsater advirtió que para bajar las cifras de contagios, se deben evitar lugares con aglomeraciones, el transporte, restaurantes, bares, no se debe evitar contacto social, sino se debe evitar en grupos de más de 10 personas y en espacios abiertos.



’Todos los colaboradores deben tener un clima de confianza entre empleados y médicos de la empresa para que digan cuando se sientan mal de salud, para que se cree un nivel de confianza, para cuidarnos todos a través comunicación constante’.



Agregó el Dr. Misael Uribe Esquivel que el Covid-19 ha paralizado la humanidad. Una hazaña para una molécula tan pequeña que está costando 200 billones de dólares y que ha afectado la economía a nivel global y en forma primaria a pacientes, médicos, hospitales y sistemas de salud

’Se tiene una estimación que debido a la pandemia 28 millones de cirugías se pospondrán o serán canceladas y retrasarán la atención de la población’.



El Dr. Uribe Esquivel dijo que la pandemia también adelantó 5 años el acercamiento virtual médico-paciente y ha dado a la creación de hospitales virtuales lo cual ha modificado la medicina de manera radical. El trabajo del médico se tiene que transformar y los hospitales que no se incorporen ya no podrán hacerlo, dijo el especialista.



De acuerdo al Dr. Uribe los únicos ganadores en esta pandemia serán China e India ya que contarán con personal para suplir a los profesionistas enfermos o en recuperación.



Los ponentes coincidieron en señalar que solo juntos se puede trabajar por el bien del país y ayudar a la gente más afectada por la pandemia que es la gente con menores recursos, en lo que nombraron la pandemia del siglo el Covid-19.