Usó la SEG más de 2 mdp del Fone para realizar 297 pagos indebidos: ASF

*Emite el órgano fiscalizador observaciones por un presunto daño al erario federal, según informe



Taxco, 12 de mayo. Más de 2 millones de pesos del presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) fueron utilizados por la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) para realizar 297 pagos indebidos a cuatro trabajadores que contaron con 11 plazas en ocho centros de trabajo comisionados a la sección 14 del SNTE-Ceteg en 2018, reveló el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



Por tal motivo, el órgano fiscalizador emitió un pliego de observaciones 2018-A-12000-19-0916-06-001, por un presunto daño al erario federal, equivalente a 2 millones 245 mil 351.58 pesos, por realizar 297 pagos indebidos a cuatro trabajadores que contaron con 11 plazas, en ocho centros de trabajo, los cuales estuvieron comisionados a la sección 14 del SNTE-Ceteg en el estado de Guerrero.



Todo se deriva en que el gobierno estatal, por medio de la SEG, llevó a cabo 297 pagos indebidos a los cuatro trabajadores y con eso la ASF declaró como acto de incumplimiento a las leyes fiscales, de educación y del Servicio Profesional Docente.



En esta tercera entrega también se abrió la recomendación 2018-A-12000-19-0916-01-002, debido a que la SEG no proporcionó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la ’información actualizada y validada respecto de las nóminas autorizadas, pagadas con los recursos del Fone 2018, ya que las claves de los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de 503 trabajadores no se encontraron registradas en el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Asimismo, se verificó que las Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de siete trabajadores no se identificaron en la base de datos nacional de la CURP; de igual forma, se constató que 98 trabajadores tienen más de un RFC y 21 más de una CURP.



La ASF pidió al gobierno estatal hacer las gestiones correspondientes ante el SAT y el Registro Nacional de Población, y se lleven a cabo las acciones ’necesarias para que la información proporcionada a la SEP, referente al RFC y CURP reportadas en las nóminas autorizadas con los recursos del FONE, sea actualizada y validada, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo’.