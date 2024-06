TOLUCA, Estado de México.- En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora este 3 de junio, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a rodar en bici, conectar con la aventura y la naturaleza en Pueblos Mágicos, Pueblos con Encanto y municipios con vocación turística.



Si los visitantes no cuentan con bicicleta, prestadores de servicios turísticos ofrecen el servicio de paseos en la misma como en Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, donde se puede rodar por los alrededores y al mismo tiempo admirar la zona arqueológica.



Uno de los recorridos más populares es el que va a una cueva sagrada de los antiguos teotihuacanos. Otro más permite descubrir los rincones más bellos de los pueblos mágicos de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.



En Axapusco es imperdible, al amanecer, tomar la bicicleta y recorrer las ex haciendas pulqueras. Algunas ofrecen a visitantes este servicio o contactan con prestadores de servicios turísticos acreditados que cuentan con su Registro Nacional de Turismo.



El Área de Protección de Flora y Fauna ’Nevado de Toluca’ también es un sitio concurrido por las y los amantes del ciclismo; incluso hay circuitos en las faldas del Xinantécatl que atraviesan por algunas cuevas. Este sitio se puede disfrutar de martes a domingo de 08:00 a 15:00 horas.



Los senderos en las montañas y los paisajes boscosos de la Presa Brockman, en El Oro, son una excelente opción para la práctica del ciclismo de montaña. Hay una ruta que parte del centro de El Oro y en medio de un sendero boscoso de cedros, pinos y encinos llega a la presa.



Quienes disfrutan de la naturaleza y los deportes al aire libre, el Pueblo Mágico de Valle de Bravo cuenta con la reserva Mirador Monte Alto, también conocida como "Torre del guardabosque"; un sitio que destaca en el turismo deportivo y en el que tour operadores ofrecen actividades para rodar en bicicleta de montaña.



En Tenancingo se puede rodar en el Parque Estatal ’Hermenegildo Galeana’, un sitio con veredas y paisajes que también conectan con la naturaleza. Este destino abre todos los días de 09:00 a 17:00 horas y se ubica en el Kilómetro 25 Camino a San Antonio Agua Bendita, Carretera Federal a Toluca.



Entre los atractivos naturales con los que cuenta Tepetlaoxtoc, Chiautla, Acolman y Teotihuacán está el Parque Estatal Sierra Patlachique en el que visitantes nacionales y extranjeros pueden realizar ciclismo de montaña. Este sitio tiene un horario de lunes a domingo de 09:00 a 17:00 horas.



En Metepec, el Parque Ambiental Bicentenario también es un destino ideal para llevar bicicleta, rodar y pasar una tarde en familia o con las amistades. El parque tiene un horario de lunes a domingo de 06:00 a 18:00 horas y se ubica en Avenida Estado de México sin número, colonia Santiaguito.



Éstas son algunas opciones en el Estado de México para rodar en bicicleta y disfrutar de esta atractiva experiencia y no olvidar el Día Mundial de la Bicicleta, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de abril de 2018, para fomentar el uso de este medio transporte, que es sostenible, sencillo, fiable y contribuye al cuidado del medio ambiente y a la práctica del deporte.