TOLUCA, Estado de México.- Ansiedad, depresión, trastornos por estrés postraumático, entre otras enfermedades mentales; además de problemas de los ojos como el astigmatismo, son los padecimientos más comunes entre las y los jóvenes, alertó Carlos Arturo Santín Herrera, Médico del Hospital Regional Tenancingo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).



El especialista en epidemiología señaló que en esta etapa hay mayores crisis depresivas, lo que antes sólo se veía en adultos; por lo que se requiere de tratamientos farmacológicos en edades más tempranas.



Lo anterior puede derivar del uso excesivo de las redes sociales y el llamado bullying u hostigamiento cibernético, que afecta el estado anímico y la personalidad de este grupo etario.



Aunado a ello, también han aumentado los problemas de los ojos, debido al tiempo que se destina a los dispositivos electrónicos, como celulares, computadoras, tabletas y consolas. El uso de estas pantallas por más de ocho horas diarias afecta de manera directa la vista, agregó el especialista del ISSEMYM.



Indicó que ser joven no implica estar exento de las enfermedades, por el contrario, es una población vulnerable con riesgo de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y accidentes, además de las patologías propias a las condiciones sociales, económicas y ambientales.



En el marco por el Día Internacional de la Juventud, que se celebra este 12 de agosto, Santín Herrera invitó a las y los jóvenes a cuidar de su salud, ya que más del 50 por ciento de este sector de la población no asiste a revisión ni consultas médicas; sólo acude cuando un dolor o molestia se agudizan.



Con el Poder de Servir, el ISSEMYM a través de sus distintas unidades médicas, promueve la prevención de la salud entre las y los derechohabientes más jóvenes, por lo que recomendó adoptar estilos de vida saludables, evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, ya que esto les puede provocar complicaciones futuras.