Usuario de transporte público muere al resistirse a un asalto en Tultitlan

Tultitlan, Méx., a 16 de julio del 2020.- Un usuario del servicio del transporte público fue asesinado cuando la camioneta en la que viajaba fue asaltada la mañana del jueves en Tultitlán.



De acuerdo a las autoridades, el asalto ocurrió minutos después de las 07:00 horas, cuando una camioneta de transporte público con destino a la Estación del Metro Toreo de 4 Caminos, circulaba sobre la Vía José López Portillo.



Al llegar a la zona limítrofe con el municipio de Coacalco, relató uno de los usuarios, dos hombres de no más de 25años de edad, que simularon ser pasajeros hicieron la parada a la unidad, pero al detenerse solo uno subió.



Una vez dentro de la camioneta, tras sacar un arma de fuego, se apoderó de la ’marimba’ para posteriormente amagar a los pasajeros a quienes bajo amenazas de muerto comenzó a despojarlos de sus cosas mismas que pasaba a su cómplice que permaneció afuera del vehículo.



Sin embargo, antes de que el delincuente descendiera, uno de los pasajeros que se dirigía hacia su trabajo, lo enfrentó y comenzó un forcejeo, el hecho enfureció a uno de los ladrones quien accionó su arma.



Tras la agresión los sujetos huyeron por un pasaje que conduce a la unidad habitacional Villas de San José. El pasajero cuya identidad no fue dada a conocer, descendió de la unidad para pedir auxilio, pero sólo pudo dar unos pasos para quedar tirado en la banqueta de esta vialidad junto a un casquillo calibre 9 milímetros.



Paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar, pero la victima quien recibió el impacto a la altura del pecho, ya no contaba con signos vitales y solo certificaron el deceso. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) trasladaron el cuerpo al Servicio Médico forense (Semefo) y dieron inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente.