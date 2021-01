Usuarios de redes enfurecen Vs. López-Gatell por fotos de vacaciones en Huatulco

www.guerrerohabla.com



Huatulco, Oaxaca. Domingo 03 enero 2021.-Usuarios de redes sociales se lanzaron en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien aprovechó los días de descanso y suspensión de las conferencias de salud, para ir a Huatulco, en Oaxaca, en pleno pico de la pandemia de COVID-19 en el Valle de México.

La difusión de las foto se dieron en medio de una escalada de contagios y hospitalizaciones en la Ciudad de México y Estado de México, así como en los estados de Baja California, Guanajuato y Morelos, que se encuentran en semáforo rojo. México contabiliza un millón 448,755 casos acumulados hasta la fecha y 127,213 defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2.

El funcionario López-Gatell viajó a Huatulco en el vuelo 392 de Aeroméxico el pasado 31 de diciembre y hasta este domingo permanecía en la playa mexicana, ya que fue captado en un restaurante en Zipolite, de acuerdo con los usuarios.

El viaje se dio en medio de la suspensión de las conferencias diarias sobre COVID-19 que se realizan todos los días a las 19:00 horas, desde la Ciudad de México, y en medio de un incremento de la actividad de la pandemia, principalmente en el Valle de México, donde desde el 19 de diciembre se implementó de nuevo el semáforo rojo y se suspendieron las actividades no esenciales.

Apenas el 30 de diciembre, cuando anunció la suspensión de las conferencias, López-Gatell pidió seguir con los cuidados para prevenir contagios y ’por favor’ quedarse en casa.

Además hubo reclamos debido a que personal médico que está enfrente de la pandemia no ha podido ir a ver a su familia o se les han recorrido los días de descanso para poder estar atendiendo a pacientes, incluso se han llamado a profesionales de la salud de otras entidades para que apoyen en la capital del país, en el Estado de México y Baja California.

’Cuando decenas de miles de profesionales de salud no pueden soñar con salir de vacaciones, cuando el IMSS canceló y negoció vacaciones para tener personal contra COVID, surge una foto desde Huatulco’, publicó en su cuenta de Twitter el experto en políticas públicas Xavier Tello.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió su gira de trabajo que tendría por Chiapas y sus días de descanso en Palenque, para quedarse en la Ciudad de México al pendiente de la emergencia por COVID en el Valle de México.



... Y ’tunden’ a oftalmólogo

A esta polémica, se sumó también un video de un oftalmólogo de nombre Alex Silva, quien recibió la semana pasada la vacuna de Pfizer contra el COVID y quien fue captado de vacaciones en Puerto Vallarta, Jalisco.

Desde la semana pasada, el profesional de la salud había sido criticado por beneficiarse con la dosis, cuando no estaba en la primera línea de atención de pacientes, a lo que él aseguró que atendía a adultos mayores, pero reconoció que no está al frente de pacientes con COVID.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido en diversas ocasiones que no se ’salten la fila’ para vacunarse y aseguró que los casos de quienes hacen esto son aislados, pero no descartó seguir denunciando estas situaciones ante la poca disponibilidad de vacunas.

’En todos los casos se está haciendo investigación y se están difundiendo comunicados. Ayer me mostró un comunicado que envió a todo el personal, a todos los trabajadores del Seguro Social el director Zoé Robledo con este propósito. Vamos a seguir cuidando que nadie abuse, que no haya influyentismo, que nos esperemos cuando nos toque el turno, que nadie quiera aprovecharse’, aseguró en su conferencia.



Las fotos y videos polémicos se difundieron este fin de semana, cuando el Papa Francisco también reprochó a turistas que viajan para evitar las restricciones, por lo que dijo se sentía ’entristecido’.

’Son buenas personas, pero no pensaron en los que se quedaban en casa, en los problemas económicos de muchas personas que han sido duramente golpeadas por el confinamiento, en los enfermos. Sólo (piensan) en irse de vacaciones y divertirse. Esto me dolió mucho’, dijo el pontífice.

En Puerto Vallarta, Jalisco se dieron reuniones y fiestas masivas en playas con gente sin sana distancia y sin cubrebocas, misma que también fueron difundidas por redes sociales.

Otros políticos mexicanos, como el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón ’El Bronco’ y la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, también han insistido a la población quedarse en casa ante el incremento de la pandemia.

La jefa de gobierno pidió seguir 5 reglas básicas, entre ellas quedarse en casa si es posible.