Usurpa Marcial Rodríguez Saldaña funciones de presidente de Morena en Guerrero, denuncia consejera

*No ha convocado a los integrantes a sesión, ni ha consolidado un liderazgo, afirman.



CHILPANCINGO. 12 octubre, 2020.- Las declaraciones de Marcial Rodríguez Saldaña no representan al Comité Ejecutivo Estatal de Morena, son personales, afirmó la consejera de ese partido, Jessica Alejo Rayo, quien incluso aseguró que de acuerdo a una consulta que ella realizó a la Comisión de Honestidad y Justicia, el secretario general está usurpando funciones de presidente en Guerrero.

En entrevistas separadas, Jessica Alejo Rayo y Rita Banderas Armenta de las carteras de diversidad sexual y comunicación del CEE, coincidieron en que los comunicados y entrevistas del secretario general en contra de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros solamente reflejan su visión personal ya que nunca han sido consultadas para dichas declaraciones como CEE a pesar de pertenecer al comité estatal.

Por lo que pidieron a la población no dejarse engañar y esperar cualquier información oficial que pueda emitir el Comité Nacional, ya que los comunicados estatales deben ser avalados por sus integrantes y no solo por Saldaña.

Incluso, Alejo Rayo, dijo que el 05 de octubre del 2020 fue notificada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, tras consultar si Marcial Rodríguez Saldaña era el presidente, a lo que este órgano interno respondió que es falsa su designación, ya que en este momento no se podría designar a algún presidente estatal.

Explicó que a letra expresa así le respondió la CNHyJ: "Es preciso señalar de forma primordial, que por lo que hace a la supuesta designación realizada por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del C. Marcial Rodríguez Saldaña como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, es falso dicho señalamiento ya que dicha facultad no se encuentra dentro de las atribuciones y responsabilidades de este órgano jurisdiccional’

Reiterando: ’Es por lo anterior que esta Comisión niega categóricamente haber realizado alguna ’DESIGNACIÓN’ en los términos expuestos en su escrito o en cualquier posicionamiento de personas ajenas a esta Comisión, siendo que la acción realizada consistió únicamente en dar contestación a una consulta de interpretación normativa" afirmó Alejó Rayo.

Por su parte, Rita Banderas, en el tema del supuesto llamado que realizó el "CEE de MORENA Gro a Pablo Amílcar a quitar espectaculares y evitar actos de precampaña", dijo que esto era una postura de dos o tres integrantes más no sería de todo el comité, por la falta de convocatorias que tiene el propio Marcial.

"No tiene nombramiento, además, no es la voz del comité, y bueno, ni siquiera de la fracción mínima que representa y tiene al interior. No tiene nombramiento ni para ser el presidente, ni para ser la voz del comité ejecutivo. Viola los estatutos de Morena" reiteró.

Dijo que el propio secretario general debería de dirigirse a la revista 99 grados y no ha Pablo Amílcar porque son acusaciones muy delicadas y sin fundamento, por lo que incluso, podría dirigirse a los órganos internos para dejar de continuar con este golpeteo desde el interior para miembros del partido, que van en contra en Morena

Expresó que en todo caso también Marcial debería de revisar y denunciar la "inundación" de diversos actores políticos, pero ante lo cual Marcial Saldaña guarda conveniente silencio.

EL PRESIDENTE MARCOS PARRA ENTREGÓ PARQUE VEHICULAR A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.

Para fortalecer la capacidad de respuesta y la atención inmediata a la población mediante el equipamiento vehicular, el presidente Marcos Efrén Parra Gómez la tarde del lunes entregó a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG), parque vehicular a elementos de Protección Civil, Tránsito y Movilidad.

Marcos Parra en su mensaje detalló que, para mejorar la atención de la operatividad de las direcciones del ayuntamiento de Taxco, es necesario brindar herramientas que les permita mejorar de forma eficiente su trabajo, con atención oportuna de las emergencias que requiera la población taxqueña.

Por lo cual, hizo la entrega al titular del Protección Civil Francisco Javier Bustamante Merino, de una ambulancia básica, una camioneta de doble cabina y la instalación en uno de sus vehículos de un equipo de intervención rápida para incendios forestales y urbanos, así también entregó a la dirección de Tránsito y Movilidad, una patrulla y una motocicleta equipada como patrulla con balizamiento.

De esta forma la entrega del parque vehicular la hizo de manera oficial en la Plaza Borda, a las corporaciones operativas municipales, por lo que Parra Gómez reiteró que este acto fue posible gracias a que el municipio platero se ha mantenido dentro del programa federal FORTASEG.

Por otra parte, el elemento de Protección Civil, Fidel Ursina Macedo, agradeció al alcalde la entrega del equipo que vendrá a reforzar su trabajo para dar un mejor servicio a la población y que permite a las direcciones de Protección Civil y Tránsito, tener el equipamiento necesario para atender sus funciones.

Después del acto de entrega se realizó una demostración de las funciones del equipo de intervención rápida para incendios forestales y urbanos, mostrando la capacidad de aspersión.

Finalmente Marcos Parra, ante la presencia del Regidor Carlos Barrera Alday y del Secretario de Seguridad Pública Armando Alemán Huesca, señaló, que la dirección de Tránsito y Protección Civil han sido un factor muy importante para la seguridad de la ciudadanía, por lo que la administración municipal está interesada en seguir apoyando en mejorar el servicio que brindan a la población, por lo cual enfatizó, ’los exhorto a que sigan cumpliendo con esa entrega, con esa dedicación que le han puesto a su trabajo para poder servir a la comunidad taxqueña, de parte del ayuntamiento continuaremos impulsando la capacitación, la entrega de equipo con los aditamentos necesarios para enfrentar sus funciones, así como el impulso para reducir los índices de riesgos en la población’.