Va Evodio Velázquez por organizaciones que no obtuvieron registro ante el INE

El dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, informó que buscará un acercamiento con todas las organizaciones políticas y sociales que no obtuvieron su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para construir juntos una propuesta que busque mejorar las condiciones de la entidad guerrerense.



’Hoy lo que debe de hacer Evodio Velázquez es buscar a todas esas organizaciones políticas, sociales, que tienen también mucho que darle al país, que no se consolidó la posibilidad de ser partido, pero no pueden estar en la idea de no ser partícipes de un gran proyecto que pueda garantizar mejores condiciones de vida para Guerrero y para su gente.’



En entrevista con medios de comunicación tras encabezar las Caravanas Evoluciona en el municipio de San Marcos, el exalcalde de Acapulco dijo que suman ya más de 60 mil familias guerrerenses beneficiadas con brigadas médicas e insumos sanitarios gratuitos, fumigación contra el dengue, la chikungunya y el zika, pipas con agua, insumos del campo y productos de la canasta básica a muy bajo costo.



Agregó que durante el fin de semana recorrió Ayutla, San Luis Acatlán y Ometepec, municipios de la Costa Chica guerrerense, porque ’este es un programa social con mucha aceptación y que con modestia realizamos gracias al apoyo de mucha gente, lo que nos permite subsidiar muchas cosas. No traemos banderas que dividen, traemos banderas de solidaridad y de apoyo para la gente, es el momento de hacerlo.’



Finalmente, sobre el método de elección interna para elegir al candidato a la gubernatura del PRD para el próximo año, señaló que "yo espero que sea por medio de una encuesta, que salga quien esté mejor posicionado para competir y contribuya a la unidad para fortalecer al partido y a un proyecto que vaya más allá de una elección".



En el recorrido estuvieron presentes la diputada local perredista Perla Edith Martínez; la secretaría general del PRD Ivet Díaz Bahena y el exalcalde de Florencio Villarreal y exdiputado Osiel García Trujillo.