Finalmente en Morena se conjuró la idea de la imposición.

Y la dirigencia hizo caso a los resultados de la encuesta donde Félix Salgado Macedonio resulta elegido candidato para la gubernatura.

Habrá que ver si los demás aspirantes se unen en torno a su candidatura y la fortalecen o siguen su guerra sucia en su contra como último recurso para tumbarlo y sustituirlo.

Félix trae una daga clavada en su candidatura, que le pusieron sus propios compañeros de partido, y es la supuesta acusación por violación sexual.

Este señalamiento lo vuelve altamente vulnerable, y traerá en contra un alto porcentaje de mujeres que lo verán como un político no confiable para el género femenino.

Es cierto que también trae consigo un grupo considerablemente grande de mujeres que lo apoyan y consideran que la supuesta acusación solo es un ardid para atacarlo mediáticamente y afectarlo moralmente.

Sin embargo, el daño por la publicación de la supuesta violación no fue suficiente como para que no ganara la candidatura y, ahora, a despecho de algunos de sus contrarios, ya la tiene en la bolsa y festeja con sus seguidores este éxito.

Habrá que recordar que Félix fue engañado cuando fue citado a la dirigencia nacional para darle su constancia por ganar la encuesta, y algo pasó como para que esa entrega ya no se hiciera y solo les anunciaran que harían otra encuesta.

La idea que se generó por ese asunto fue que se trataría de hacer una imposición.

Finalmente esa supuesta imposición resultó falsa y veremos si de verdad Salgado Macedonio recibe la adhesión de los demás aspirantes a cambio de los cargos en la administración pública o prefiere ir solo, confiando en que los resultados de la encuesta se traducirán en votos el día de la elección.