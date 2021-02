Va la séptima de Morena

Morena es el primer partido político en cumplir con los exhortos de las autoridades electorales de presentar, cuando menos siete mujeres como aspirantes a gobiernos estatales, dentro de los 15 estados con ese tipo de elección el próximo seis de junio.



Sí, las seis candidatas anunciadas con anterioridad son militantes del Movimiento Regeneración Nacional, la séptima no lo es, pero cumplió con los requisitos necesarios para ser avalada por el todavía partido dominante.



Es cierto que Clara Luz Flores, candidata en Nuevo León es de reciente incorporación a Morena, luego de militar durante largos años en las filas del PRI, pero fue tentada con la posibilidad de ser nominada candidata si renunciaba al PRI y así lo hizo, menos de un año antes de ser nominada.



Por lo demás Celia Maya, Querétaro; Lorena Cuéllar, Tlaxcala; Marina del Pilar Ávila, Baja California; Layda Sansores, Campeche e Indira Vizcaíno, Colima, venían militando en las filas del partido que llevó a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.



El caso de Mónica Rangel es distinto se trata de un personaje ajeno a Morena, cuyo perfil encantó a los dirigentes del partido, a los que no les importó que su candidata se mantuviera cercana al PRI y fungiera como secretaria de Salud en un gobierno priista, con cercanía con el PAN, como es el de Juan Manuel Carreras.



Y es que se trata de que Morena obtenga el mayor número de gobiernos estatales, sin importar el perfil de los designados como abanderados, es el caso de la candidata potosina.



Mónica está reconocida como una autoridad médica, con un largo historial en ese ramo, pasando por distintas oficinas dentro del gobierno potosino, aunque dista mucho de tener trayectoria política, por lo que es un albur el que se juegan los dirigentes de Morena.



Claro que en el caso de San Luis Potosí decidieron experimentar de esa forma, toda vez que debía ser una mujer la que contendiera, para cumplir con los ordenamientos de las autoridades electorales y la caballada estaba sumamente limitada. Por eso, cuando alzó la mano la entonces secretaria de Salud fue un respiro para los dirigentes del partido, toda vez que se encontraron con una mujer que reunía ciertas características de comunión con la sociedad y nula experiencia política que podía ser orientada como una buena candidata.



Ahora, Mónica tendrá que ponerse alerta ante los embates de los otros candidatos que cuentan con más experiencia en labores políticas, así como malicia, como son el panista Octavio Pedroza, avalado por la alianza de panistas y priistas y Ricardo Gallardo ’El Pollo’, que va avalado por el Partido Verde que rompió todo acuerdo con Morena, para postular al polémico diputado federal y ex alcalde de Soledad.



A diferencia de cuatro de las candidatas postuladas por Morena (Baja California, Campeche, Colima y Tlaxcala) Mónica tendrá que trabajar arduamente para emparejar al ahora catalogado como favorito, Octavio Pedroza, para recortar la diferencia con que arranca.



Su nivel es un poco menor al de Clara Luz en Nuevo León, pero no llega a estar tan debajo del favorito como sí lo está Celia Maya, en Querétaro.



*****



El poco resultado obtenido durante su gestión como alcalde de Azcapotzalco de Vidal Llerena lo marginó de la posibilidad de reelegirse, por lo que Morena analiza la posibilidad de llevar como su candidata a esa demarcación a Gabriela Jiménez, una joven activista social, defensora de los derechos de los más desprotegidos y comprometida con el servicio público.



*****



En Baja California, la Fiscalía del estado desarrolló un programa para los adolescentes en riesgo, cuyos padres tienen problemas de adicciones o se encuentran privados de la libertad, mediante la creación de preparatorias militarizadas, con políticas públicas hacia la adolescencia, para que no sea presa de la delincuencia, según anunció el Fiscal General, Guillermo Ruiz Hernández. Se trata, dijo Ruiz Hernández, de todo un concepto de sistema integral de academias militarizadas, como herramienta fundamental de prevención del delito, mediante la educación.



*****



Mal y de malas el aspirante a la candidatura de Puebla, Manlio López, a quien primero se le recordó una denuncia por violencia de género y ahora fue denunciado por una de las personas que trabajaba con él, por golpes y amenazas. ¿Será que Movimiento Ciudadano lo siga considerando como su aspirante?



[email protected]