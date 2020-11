Va Luis Walton a Morena por la candidatura a gobernador Guerrero

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México, 26 de noviembre de 2020.- El ex senador de la república Luis Walton Aburto acudió a una reunión de aspirantes a la gubernatura de Guerrero convocada por la dirigencia nacional de ese partido.

A su salida, visiblemente contento, Walton Aburto declaró que está muy satisfecho por los acuerdos del encuentro y afirmó: ’Estoy seguro de que vamos a salir muy unidos’.

El también ex presidente municipal de Acapulco agradeció a la dirigencia nacional de Morena por haberlo llamado a la reunión de aspirantes.

Walton Aburto llegó a la sede nacional del partido aproximadamente a las 9:55 de la mañana. La reunión comenzó poco después de las 10 y concluyódos horas después.

Consultado al respecto, dijo que el acuerdo principal fue el de mantener la unidad, que no haya descalificaciones y que todos cierren filas con quien gane las encuestas.

Adelantó que mañana viernes será emitida la convocatoria, para que todosse registren y puedan participar en los sondeos que va aplicar la dirigencia nacional de Morena.

Finalmente, Walton Aburto admitió que a la reunión no llegó el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, ’porque avisó que tenía un problema de un familiar’.