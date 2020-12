Va Óscar Marroquín por el Distrito 06, de Acapulco

En reunión con vecinos de distintas colonias que conforman el Distrito 06, de Acapulco, como La Máquina, La Sabana, Ciudad Renacimiento, La Libertad, entre otras, el aspirante a diputado local por el PRD, Óscar Marroquín, comentó que ’ante los errores de los representantes de Morena, el Sol Azteca tiene garantizado el triunfo, no sólo en Acapulco, sino que en todo Guerrero’.



Y es que el dirigente social recibió en la cancha de usos múltiples de la colonia La Máquina, al precandidato del PRD a la gubernatura de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, quien llamó a la ciudadanía a comparar los gobiernos de antes y los de ahora, y tomar la mejor decisión en los comicios de 2021.



’Qué nos prometieron, pues que primero los pobres, pero la realidad es que no ha habido una sola inversión de alta envergadura aquí en el estado, pero lo que sí ha aumentado es el hambre, la inseguridad y la falta de empleos bien remunerados’, señaló Evodio.



Destacó el trabajo de Óscar Marroquín, de quien dijo es un joven talentoso que no sólo ha salido adelante sin padrinos políticos, sino que se ha consolidado en el territorio de todo el Distrito 06 porteño, expresó.



En el evento, también estuvo la precandidata al Distrito 03 local, Sheyla Soto, liderazgos sociales e invitados especiales.