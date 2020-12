Va Pablo Sandoval por candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México, 4 diciembre del 2020.- Con un llamado a la unidad y cohesión interna para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros se registró este viernes como precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.



Sandoval Ballesteros fue el único aspirante que cumplió con todos los requisitos indicados en la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), cuyos registros se efectuaron en su sede de la colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.



A este proceso acudieron aspirantes de Morena de otros 14 estados del país en los que habrá elecciones para la renovación de las gubernaturas en 2021, y los dirigentes confían en que a mediados de diciembre estén definidos todos sus candidatos a las 15 gubernaturas.



’Hemos cumplido con nuestra obligación de inscribirnos en este proceso que abre el camino de esperanza para transformar al estado de Guerrero’, dijo Sandoval al momento de entregar su documentación. ’Cumplimos con todos los requisitos’, destacó al concluir satisfactoriamente su registro.



El precandidato de Morena consideró que el próximo proceso electoral es ’esperanzador’ y dijo mantener el ánimo de que el 2021 sea el año de la transformación en todo el país, especialmente en los 15 estados donde se elegirá nuevo gobernador, pues en el caso de Guerrero, agregó, Morena tiene más del 50 por ciento de presencia electoral.



’La transformación no es solamente un día, no son las elecciones; sino todo este proceso social que se desprende de la movilización y conciencia del pueblo y del trabajo arduo que tenemos los mexicanos para superar nuestras condiciones’, expuso.



Pablo Sandoval insistió en su llamado de unidad a todos los aspirantes a la gubernatura de Guerrero y a la cohesión en torno al proyecto de la Cuarta Transformación para consolidar el cambio verdadero e instaurar políticas integrales de desarrollo a favor de la población más vulnerable y desprotegida.



Apuntó que participará por la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero con el ánimo de combatir las condiciones de injusticia, atraso y desarrollo, pues -confió- hay posibilidades reales de cambiar el contexto actual del estado.



’Hay cosas muy sencillas que se tienen que hacer que falta solo voluntad y un poco de pericia, hay cosas que son más largas y que se necesita hacer reflexión y estudios para encontrar las políticas públicas adecuadas; instaurar reformas legales, presupuestos y otras más estructurales que tienen que ver con procesos hasta culturales como el cambio del sistema de salud’, indicó.



El exdelegado del Gobierno Federal en Guerrero consideró también que la actividad política ya no debe ser exclusiva de los políticos o de una sola clase social, sino de toda la población para mejorar las condiciones actuales del estado y del país.



Reconoció, además, la disminución en los indicadores de violencia e inseguridad en la entidad, así como mayor estabilidad social, pero consideró que debe acentuarse y acelerarlo, ’falta mucho por hacer en nuestro estado para salir de los últimos lugares de desarrollo en los que estamos, sé que si se puede’.