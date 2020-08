Va Ricardo Monreal por una reforma que permita al Congreso legislar a distancia

Con una pandemia altamente infecciosa y letal que no tiene para cuando permitir sesiones y actividades presenciales sin riesgo, Ricardo Monreal anunció que va por una reforma constitucional que permita al Congreso legislar a distancia.



Hoy, ni la Constitución ni los reglamentos que rigen los trabajos de diputados y senadores prevén esta circunstancia. Por lo cual, realizar sesiones a distancia, fuera del recinto legislativo, invalida cualquier decisión.



Se buscará entonces, dijo, una solución legal que permita que los legisladores puedan participar en debates y realizar votaciones válidas sin estar presentes en el Salón de Plenos.



El Senado de la República realiza, dijo Monreal, una actividad esencial para la sociedad y el Estado y, por tanto, aun en estas emergencias sanitarias, su cuerpo de legisladores tiene que seguir trabajando y tomando decisiones, emitiendo reformas y leyes, sin que sus vidas corran peligro.



De igual forma, se tiene que garantizar que sus colaboradores y el personal no tengan riesgos sanitarios y que todo funcione dentro de las prevenciones determinadas por el Consejo de Salubridad Nacional.



Dentro de 25 días, dijo, a partir del 1 de septiembre, iniciarán las sesiones del periodo ordinario correspondiente al tercer año de ejercicio legislativo en esta Legislatura.



’Por eso, tendremos más cuidado. Ahora estamos buscando alternativas jurídicas y legislativas para que podamos sesionar a distancia, de manera digital.



’No tenemos reglamentación ni norma jurídica que nos permita que las votaciones, los debates y los actos de autoridad que realicemos, puedan ser de manera digital y a distancia.



’Por eso, en los próximos días, antes del 1 de septiembre, intentaremos consensuar una agenda que reforme la Constitución, que reforme la Ley Orgánica del Congreso y que reforme el reglamento interno de las cámaras, para poder celebrar sesiones de manera digital a distancia y que éstas tengan validez jurídica y constitucional y no sean recurridas por quienes se sientan afectados.



’Es el momento de modernizar nuestra vida parlamentaria, es el momento de acudir a nuevas formas, a nuevas prácticas porque nadie puede generar condiciones distintas a los que el mundo está realizando.



’La digitalización de nuestros actos son ahora una realidad, llegaron para quedarse y por eso el Congreso debe de adaptarse a las nuevas maneras, a las nuevas formas de comunicación y de trabajo legislativo, como lo está haciendo todo el mundo.



’Esa es nuestra tarea impostergable y ahí nos vamos a ubicar, ahí nos vamos a empeñar a tener normas claras y en beneficio de la sociedad’, afirmó.



También en lo educativo



En este mismo contexto, señaló Monreal, el rápido y definitivo avance expansivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación venían ya empujando fuertemente desde hace al menos una década a grandes segmentos sociedades y a sus gobiernos a modificar sus tareas laborales, profesionales y personales con el uso acelerado de herramientas digitales.



Así, el homeschooling, o educación en familia, basada precisamente en el uso cada vez más amplio de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, siempre a distancia -y vía la digitalización-, es hoy en México y el mundo una opción efectiva y creciente de educación entre la población.



Al indicar lo anterior, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado, consideró que la pandemia ha llevado a los padres de familia en México a involucrarse cada vez más en la educación de sus hijos.



Así, con la firma de un convenio con las televisoras privadas, cuyos canales, personal técnico y profesional e instalaciones serán utilizados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para desarrollar un nuevo sistema educativo nacional.



Con esta decisión, asegura Monreal, la 4T pone por delante en el mundo, y en el contexto de la llamada ’nueva normalidad’, un método educativo novedoso en el cual algunos de los canales de Televisa y TV Azteca serán la base a través de la cual un millón 600 mil maestros impartirán educación a unos 30 o 35 millones de niños y jóvenes en todo el país.



La transformación de la TV abierta, de recreativa a educacional, es considerada por el presidente de la Junta de Coordinación Político en la Cámara Alta, como un paso esencial no sólo para dar una respuesta contundente a las consecuencias de aislamiento de la pandemia, sino a la modernización educativa de México.



Esta iniciativa es una de las más importantes lograda, no solo por la relevancia que tiene, sino porque impactará positivamente en más de 35 millones de menores de edad y en un millón 600 mil maestros que atienden los diversos niveles escolares.



Así, agregó, el próximo lunes 24 de agosto, a distancia, millones de estudiantes de niveles educativos hasta preparatoria, regresarán a clases a través de cursos que serán trasmitidos por los canales televisivos de mayor impacto.



Monreal indicó que, ante la imposibilidad del regreso presencial a clases y frente a una cierta probabilidad de perder el año lectivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo de Educación tomaron esta medida que hace posible garantizar dos derechos o bienes públicos fundamentales: la protección de la salud pública de estudiantes, docentes, madres y padres de familia y el derecho a la educación pública que mandata la Constitución.



Reconoció que ciertamente aún hay muchas dudas por parte de padres de familia y de los maestros mismos.



Indicó que nadie estaba preparado para las consecuencias de la pandemia. Por lo tanto, cuando los concesionarios de las televisoras pusieron sus sistemas a disposición de la SEP, se encontró que echar a andar una transmisión continua de clases podía ser una importante solución al problema educativo en el contexto de la pandemia.



Las televisoras será el instrumento, la herramienta educativa y la SEP y los maestros los responsables de los programas de educación.



Una vez definidos el contenido y la producción de los múltiples programas educativos, éstos serán entregados a la Secretaría de Gobernación para que desde ahí sean distribuidos a las televisoras para su transmisión.



Este nuevo sistema operará de las 8 de la mañana y terminarán a las 7 de la noche, después de las 7 pm se repetirán los cursos del día para quienes quieran reforzar o revisar la clase matutina.



Monreal consideró que la responsabilidad y el esfuerzo de la SEP será titánico.



Cumplir con la matrícula escolar a distancia requerirá de atender 16 grados educativos, al menos durante los siguientes cuatro meses (del 24 de agosto al 18 de diciembre).



La SEP producirá más de 4,500 cursos escolares de media hora cada uno.



’Las y los maestros seguirán siendo clave en esta nueva etapa. Son insustituibles. Ellos seguirán teniendo contacto con sus estudiantes a través de la telefonía y, en muchos casos, de las aplicaciones para la comunicación virtual en grupo, como de hecho lo hicieron durante los meses de marzo, abril y mayo pasados, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia’, concluyó Monreal.



