El ex consejero estatal de Morena, Sergio Montes Carrillo, anunció su aspiración a ser diputado local por por el Distrito 2 de Chilpancingo, por Morena.



El día de ayer en sus redes sociales anunció que participará por qué lo asiste la razón y el derecho como militante, y que no dejará el espacio a los que son aves de paso.



Y declaró que a los que les costó construir esta opción ciudadana, no pueden ser excluidos por visiones mercantilistas de "los que vienen de Oaxaca".