Va Tokio 2020, pese a Covid-19: COI

+No planea decisiones drásticas en torno a los Juegos Olímpicos



+Medida no estará determinada por intereses financieros, aclara



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).-Sin cambio Tokio 2020. El Comité Olímpico Internacional se reunió con las federaciones deportivas involucradas en los próximos Juegos Olímpicos, Comités Nacionales y representantes de los 11 mil atletas para determinar el proceso de clasificación que se aplicará debido a la pandemia mundial por el coronavirus.



En el comunicado tras la reunión, el COI ratificó su total compromiso con la organización de Tokio 2020, pero aseguró que con más de cuatro meses para la competencia, ’no hay necesidad de tomar decisiones drásticas en esta etapa; por lo que cualquier especulación sería contraproducente», advirtió.



El organismo aseguró que su decisión sobre la realización de la justa en los tiempos estipulados (24 de julio al 9 de agosto) no estará determinada por intereses financieros porque gracias a sus políticas de gestión de riesgos y seguros, en cualquier caso, podrá continuar sus operaciones y cumplir su misión de organizar los Juegos Olímpicos.



Además, agregó que «alienta a todos los atletas a continuar preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 lo mejor que puedan», dijo, menos de una hora después de que el organismo europeo de fútbol UEFA aplazara su campeonato europeo de 2020 hasta 2021.



Las especulaciones sobre si se pueden celebrar los Juegos Olímpicos se han incrementado día a día debido a las preocupaciones sobre el virus, que ha infectado a casi 190 mil personas y ha matado a más de 7 mil 500 en todo el mundo, y el epicentro ahora es Europa.



Las competencias deportivas se han detenido en muchas partes del mundo, causando estragos en los clasificatorios olímpicos en 33 deportes. El COI eliminó el lunes cualquier calificador de boxeo restante debido al virus.



Hasta ahora 57%, de los 11 mil atletas, ya aseguraron su lugar en la cita nipona.



«Para el 43% restante de los lugares, el COI trabajará con las federaciones internacionales para hacer las adaptaciones necesarias y prácticas a sus respectivos sistemas de calificación para Tokio 2020», aclaró el organismo olímpico.



Dijo que la calificación también podría basarse en la clasificación o en los resultados históricos.



«El COI confía en que las numerosas medidas adoptadas por muchas autoridades de todo el mundo ayudarán a contener la situación del virus Covid-19», concluyó.