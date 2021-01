Vació Banco Azteca ahorros de dos menores de edad en comisiones inexistentes

Desde hace años, la reputación de las marcas propiedad de Grupo Salinas han estado en la mira. Las declaraciones de su CEO han generado toda clase de críticas para marcas como Banco Azteca, TV Azteca o Elektra, mismo que ha propiciado indignación, especialmente ahora que se ventiló el cobro de comisiones inexistentes que terminaron por vaciar las cuentas de dos ahorradores menores de edad.



Mediante una denuncia ciudadana, una mujer denunció el ’robo’ de los ahorros de sus dos hijos luego de que la institución bancaria hiciera cobros mensuales a sus cuentas, mismo que en apariencia era gratuito y del que se valieron de la pandemia para evitar todo tipo de reclamo.



Durante los primeros días de enero, la usuarios de Facebook identificada como LP Sujey García publicó desde redes sociales un mensaje en el que advierte de una presunta estafa que dejó a sus hijos sin ahorros.



De manera puntual el mensaje dicta lo siguiente:



’Si tienen pensado abrirles una cuenta a sus hijos en banco Azteca, NO LO HAGAN !!! mis niños tienen el hábito de ahorrar y los ayudé a abrir la cuenta para guardar sus domingos, y por la pandemia no pudimos ir en varios meses a meter dinero, y hoy que fuimos resulta que les estuvieron cobrando $70 pesos por cada mes que no guardaron nada! Les robaron más de $1,400 a los dos!!!! y la gerente dijo que no se podía hacer nada al respecto.. estoy muy enojada con banco Azteca, cómo se atreven a robarles sus ahorros a mis hijos?? Banco Azteca’.

El sátrapa Salinas Pliego no se mide, hasta le roba a los niños. pic.twitter.com/GbTvpYIRgc — El Chairo de Chairos Comunista (@ChairoMexicano) January 10, 2021



EL asunto ha generado toda clase de comentarios y ha ganado nuevamente relevancia luego de que una cuenta en Twitter retomara el caso para darle nuevamente vitalidad.



Ante este suceso, las críticas hacia Banco Azteca no se han hecho esperar. Los usuarios reclaman la “mala fe” de la institución bancaria la cual no consideró la pandemia y las licitantes derivadas al momento de realizar sus cobros.



Hasta el momento, la marca no ha emitido una postura oficial sobre el caso y aunque se desconoce si los cobros se estipularon al momento de crear las cuenta afectadas, lo cierto es que el asunto se ha convertido nuevamente en un golpe directo a un activo que para cualquier marca es crucial: la reputación.



Recordemos que, de acuerdo con datos publicados por Statista, la opinión de las personas sobre la compañía es el principal factor (94 por ciento) que aporta o afecta la reputación de una compañía, incluso por encima de los reconocimientos obtenidos (88 por ciento) o la publicidad (86 por ciento), situación que toma otras dimensiones si consideramos que el 70 por ciento de las personas asegura que al tomar sus decisiones de compra, la reputación de la empresa que respalda a una es un aspecto fundamental que, incluso, ostenta un mayor valor que las características del producto mismo.



El asunto tiene mucho que ver con el servicio al cliente ofrecido. Aunque es posible que los cobros por manejo de cuenta fueran anunciados desde el contrato, las no notificaciones sobre el asunto pueden leerse como una falta de atención al cliente, aspecto que a la alarga puede representar perdidas millonarias.



Tal y como lo anota Vision Critical un cliente descontento con el servicio que ofrece una empresa significa pérdidas por 537 mil millones de dólares al año, como consecuencia



del abandono de la marca y la influencia que su mala experiencia puede tener en otros posibles consumidores a través de las recomendaciones. EL asunto ha generado toda clase de comentarios y ha ganado nuevamente relevancia luego de que una cuenta en Twitter retomara el caso para darle nuevamente vitalidad.Ante este suceso, las críticas hacia Banco Azteca no se han hecho esperar. Los usuarios reclaman la “mala fe” de la institución bancaria la cual no consideró la pandemia y las licitantes derivadas al momento de realizar sus cobros.Hasta el momento, la marca no ha emitido una postura oficial sobre el caso y aunque se desconoce si los cobros se estipularon al momento de crear las cuenta afectadas, lo cierto es que el asunto se ha convertido nuevamente en un golpe directo a un activo que para cualquier marca es crucial: la reputación.Recordemos que, de acuerdo con datos publicados por Statista, la opinión de las personas sobre la compañía es el principal factor (94 por ciento) que aporta o afecta la reputación de una compañía, incluso por encima de los reconocimientos obtenidos (88 por ciento) o la publicidad (86 por ciento), situación que toma otras dimensiones si consideramos que el 70 por ciento de las personas asegura que al tomar sus decisiones de compra, la reputación de la empresa que respalda a una es un aspecto fundamental que, incluso, ostenta un mayor valor que las características del producto mismo.El asunto tiene mucho que ver con el servicio al cliente ofrecido. Aunque es posible que los cobros por manejo de cuenta fueran anunciados desde el contrato, las no notificaciones sobre el asunto pueden leerse como una falta de atención al cliente, aspecto que a la alarga puede representar perdidas millonarias.Tal y como lo anota Vision Critical un cliente descontento con el servicio que ofrece una empresa significa pérdidas por 537 mil millones de dólares al año, como consecuenciadel abandono de la marca y la influencia que su mala experiencia puede tener en otros posibles consumidores a través de las recomendaciones.